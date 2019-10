Automakers PSA en Fiat Chrysler Automobiles willen fuseren

PSA, het moederbedrijf van Opel, Peugeot en Citroën, en FCA, producent van onder meer Fiat en Chrysler, willen fuseren. Dat hebben de bedrijven donderdag bekendgemaakt. Beide directies gingen unaniem akkoord met een volledige samenwerking tussen de twee autobedrijven.

Volgens PSA en FCA zullen de bedrijven samen zo’n 50 miljard Amerikaanse dollar waard zijn, omgerekend ruim 44 miljard euro. Met een totaal aantal jaarlijkse verkopen van 8,7 miljoen auto’s wordt het bedrijf de vierde autoproducent ter wereld na Volkswagen, de combinatie Renault-Nissan-Mitsubishi en Toyota.

Mogelijkerwijs is de fusie binnen enkele weken beklonken. Toezichthouders en aandeelhouders, waaronder de Franse regering die 12 procent van de PSA-aandelen in handen heeft, moeten namelijk nog wel akkoord gaan.

In de afgelopen jaren zochten het Franse PSA en het Italiaans-Amerikaanse FCA al vaker toenadering tot elkaar. Beide bedrijven voerden in maart gesprekken op de autobeurs van Genève over een eventuele fusie. Die leek toen in de maak, maar enkele maanden later bleek FCA ook in gesprek met Renault op aanraden van de Franse regering, de grootste aandeelhouder van Renault.

FCA-topman Mike Manley zei donderdag ervan overtuigd te zijn dat de twee bedrijven „een wereldwijd mobiliteitsbedrijf van wereldklasse zullen creëren”. PSA-topman Carlos Tavares wordt de directeur van het nieuwe bedrijf en diens collega John Elkann van Fiat-Chrysler wordt bestuursvoorzitter.