De AOW-leeftijd gaat in 2025 waarschijnlijk niet omhoog. Dat valt af te leiden uit een nieuwe prognose van de levensverwachting van 65-jarige Nederlanders die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag heeft gepubliceerd. De pensioenleeftijd is gekoppeld aan deze levensverwachtingscijfers en blijft in 2025 vermoedelijk op 67 jaar staan. Het kabinet moet dat nog wel officieel bevestigen.

Een gemiddelde 65-jarige heeft in 2025 nog 20,75 jaar te leven, zo verwacht het CBS. Dat is ruim een maand langer dan in 2024, het jaar waarop de AOW-leeftijd voor het eerst de 67 jaar zal bereiken. Deze toename is waarschijnlijk te klein voor een stijging van de pensioenleeftijd. Aan de hand van de oude CBS-prognose van de levensverwachting stelde het ministerie van Sociale Zaken afgelopen juni namelijk al vast dat Nederlanders ook in 2025 op hun 67ste met pensioen kunnen. Deze oude voorspelling is op drie dagen na identiek is aan de nieuwe.

Tot 2024 liggen de AOW-leeftijden vast. In het pensioenakkoord is afgesproken dat de leeftijden de komende jaren oplopen van 66 jaar en 4 maanden in 2020 tot 67 jaar in 2024. De Eerste en Tweede Kamer hebben daar ook al mee ingestemd. Voor het pensioenakkoord werd gesloten, lag de AOW-leeftijd in 2024 nog op 67 jaar en 3 maanden.

De levensverwachting van 65-jarigen neemt al sinds 1950 gestaag toe. Destijds resteerde er voor een gemiddelde Nederlander van die leeftijd nog 14,3 jaar. Nu is dat dus ruim vijf jaar meer. Sinds 2014 is de levensverwachting, onder invloed van hogere sterfte door bijvoorbeeld griepepidemieën, enigszins gestagneerd. Het CBS gaat er vanuit dat de levensverwachting na 2019 weer omhoog gaat.