Alle arrestanten van ‘overwegend ordelijk’ bouwprotest vrijgelaten

Alle 26 demonstranten die werden aangehouden rond het bouwprotest, zijn weer op vrije voeten gesteld. Dat meldt de politie van Den Haag donderdag. Sommige arrestanten werd woensdag beboet, andere moeten zich binnenkort melden bij de rechter.

Agenten in de hofstad arresteerden woensdag demonstranten voor onder andere openlijke geweldpleging, opruiing, vernieling en gevaarlijk rijgedrag. Volgens de politie verliep de protestdag „overwegend ordelijk, op een aantal stevige incidenten na”. Eén demonstrant werd aangehouden voor poging tot doodslag. Hij zou een motoragent van de weg hebben willen rijden. Lopende het onderzoek is de man in vrijheid gesteld. Veertien personen werden gearresteerd wegens opruiing en vernieling.

Lees ook onze reportage vanuit Den HaagMalieveld verandert plots in bouwplaats

Aan het eind van het protest werden zeven demonstranten aangehouden voor het verstoren van de openbare orde. Ze zouden flessen naar agenten hebben gegooid en waren volgens de politie „behoorlijk onder invloed van alcohol”. Anderen reden aan het begin van de avond langzaam en over de volle breedte van de A12. „Dit leverde een zeer gevaarlijke situatie op voor het overige verkeer.” Vier van hen werden aangehouden.

Stikstofuitspraak

Directe aanleiding voor de demonstratie op het Malieveld waren de aangescherpte normen voor grondvervuiling, maar de bouwsector ondervindt ook veel hinder van de stikstofuitspraak. Duizenden bouwprojecten liggen stil sinds de Raad van State in mei een streep door de stikstofregels zette.

Minister Carola Schouten (Landbouw en Natuur, ChristenUnie) en andere kabinetsleden kwamen naar het Malieveld om de demonstranten toe te spreken. Schouten herhaalde daar haar belofte dat kleine en middelgrote woningbouwprojecten vrijgesteld worden van vergunningen voor stikstofuitstoot. Ook wil het kabinet deeltijd-WW invoeren voor bouwvakkers.

Daarnaast gaat het RIVM onderzoeken of de zogeheten PFAS-norm kan worden verruimd. PFAS is een verzamelnaam voor bepaalde stoffen waarvan sommige schadelijk zijn voor het milieu. Grond met dergelijke perfluoralkylstoffen mag niet zomaar worden verplaatst. Volgens de sector loopt de economische schade door de strengere PFAS-normen op tot 1 miljard euro.

De bouw beleeft al jaren hoogconjunctuur. Maar of de sector de tegenvallers van het stikstof- en PFAS-beleid kan opvangen?