‘Waddenfonds verspeelde honderden miljoenen euro’s’

Een groot deel van de 800 miljoen euro uit het Nederlandse Waddenfonds is verspeeld aan projecten waarvan de Wadden nauwelijks hebben geprofiteerd. Dat blijkt woensdag uit gezamenlijk onderzoek van onderzoeksplatform Investico, EenVandaag, Dagblad van het Noorden, Leeuwarder Courant en De Groene Amsterdammer. Talloze projecten werden niet gemonitord of geëvalueerd, en provincies konden over hun eigen aanvragen beslissen.

Het Waddenfonds werd opgericht in 2006, als compensatie voor aardgasboringen in het gebied. Het Rijk had 800 miljoen euro aan subsidie uitgetrokken voor het fonds. Inmiddels is daar nog tweehonderd miljoen euro van over. Van het overige geld zou onduidelijk zijn of het Waddengebied daarvan heeft geprofiteerd.

Zo werden een blacklight glow-golfbaan op Terschelling en de restauratie van een orgel in het Friese Parrega gesubsidieerd. Beiden projecten kregen honderdduizend euro toegewezen.

Twee petten

De journalisten beschrijven dat het fonds zich ontwikkelde tot „een grabbelton voor lokale ondernemers en hobbyisten en voor projecten met een flinterdunne relatie met het Waddengebied”. In totaal werden zeker 225 projecten gesubsidieerd.

Provinciebestuurders konden in sommige gevallen zelf beslissen over het toekennen van het fonds. Zo is de bestuursvoorzitter van het Waddenfonds Henk Staghouwer óók Gedeputeerde van de provincie Groningen. Tegen de journalisten zegt Staghouwer dat hij deze twee rollen echter goed kan scheiden. „Ik heb wel een Groninger pet op, maar ik ben er voor het hele Waddengebied.”

De regionale Rekenkamers zouden al eerder gewaarschuwd hebben voor belangenverstrengeling en kritiek hebben geuit op de bestuurlijke functies bij het Waddenfonds. Dit leidde niet tot maatregelen.