Waar leert mijn baby het meest?

Moeder: „Ik heb de indruk dat mijn baby’tje van zes maanden oud zich meer ontwikkelt als ze thuis is. Dan beweegt ze en brabbelt ze volop. Als we ergens naartoe gaan is dat heel anders, lijkt ze afwachtender en meer observerend. Hoe belangrijk is het om met een jonge baby naar buiten te trekken? Frisse lucht is uiteraard een voordeel, maar is het ook cognitief belangrijk?”

Binnen èn buiten

Carolina de Weerth: „Dat uw baby zich buitenshuis afwachtender toont, betekent niet dat ze minder leert. Binnen gaat ze straks tijgeren, kruipen, brabbelen, objecten naar haar mond brengen; buiten leert ze hoe de wereld in elkaar zit. Haar hersenen zijn aan het werk, ook al is ze stil. Ze leert door te kijken en te luisteren en misschien zelfs door te ruiken. Buiten leert ze diepte zien, snelheid inschatten, afstand bepalen: wat veraf is en wat dichtbij, wat groot is en klein. Ook leert ze categorieën te onderscheiden, bijvoorbeeld die tussen dieren – is het een eend of een kat? Of tussen vervoersmiddelen: is het een fiets of een auto?

Carolina de Weerth is als hoogleraar psychobiologie van de vroege ontwikkeling verbonden aan het Radboud UMC.

„Het is ook het begin van de sociale interactie met onbekenden. Baby’s tussen 6 en 9 maanden oud kunnen heel verleidelijk lachen naar iemand. Als ze bij de ander een lachje uitlokken, merken ze hun invloed op de omgeving.

„Je wilt natuurlijk geen overkill aan stimuli, een drukke supermarkt zou voor een baby soms net te veel kunnen zijn. Maar het kind reguleert zichzelf ook, het kan ook wegdraaien en zich afsluiten.

„Er is nog weinig onderzoek naar het effect van natuur op baby’s, zoals het meenemen naar een bos of park, maar ik verwacht dat het een even fysiologisch rustgevend effect kan hebben als op volwassenen.”

Goed doseren

Sabine Hunnius: „In een omgeving die vertrouwd is, en waarin niet zoveel nieuws te zien is, gaat een baby zelf aan de slag. Gaat ze brabbelen, bewegen. Buiten ligt ze met grote ogen te luisteren naar alle indrukken. Het is voor de ontwikkeling van het brein allebei even belangrijk. De kunst is het goed te doseren: niet de hele dag nieuwe prikkels, maar ook niet de hele dag alleen maar vertrouwde dingen.

Sabine Hunnius is hoogleraar aan de Radbouduniversiteit, directeur van het Baby & Child Research Center en mede-auteur van het boek Het babybrein (2018, Prometheus).

„Hoeveel stimuli een kindje kan verdragen, kan verschillen. Je kunt aan een baby’tje merken als ze in actie wil komen. Als de ouders bijvoorbeeld buiten te lang met een buurvrouw staan te praten, kan ze gaan protesteren omdat ze zich verveelt. Na een dag op de crèche is ze juist vaak moe van alle indrukken.

„Je mag in die afwisseling van buiten en binnen als ouders ook best je eigen indruk en behoeften volgen, bijvoorbeeld door je baby’tje mee te nemen naar een restaurant als ze dat kan verdragen. Een concert is natuurlijk te lawaaiig, en een ruimte waar gerookt wordt is vanzelfsprekend ook uitgesloten, maar als je goed naar je baby kijkt, voel je dat meestal intuïtief prima aan.”

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 31 oktober 2019