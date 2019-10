Vliegveld Maastricht weer in handen provincie

Maastricht Aachen Airport (MAA) komt weer volledig in handen van de provincie Limburg. Exploitant Candeger BV, eigendom van ondernemer Ismail Durmaz en de Israëlische broers Avy en Danny Reik, heeft de tot 2026 lopende concessie teruggegeven, omdat eerder veronderstelde groeikansen „helaas zijn ingehaald door de tijd”.

MAA was het enige door een private partij gerunde regionale vliegveld in Nederland. De overeenkomst is „op minnelijke wijze” per 1 november beëindigd. De Holding Businesspark Luchthaven Maastricht, waarvan de provincie voor 100 procent eigenaar is, koopt de aandelen van MAA voor één euro terug.

De luchthaven groeide de afgelopen jaren, van 250.000 passagiers en 75.000 ton vracht in 2015 naar waarschijnlijk 400.000 passagiers en 120.000 ton vracht dit jaar. Rond 2024 wilde MAA naar 700.000 passagiers en 200.000 ton vracht. De provincie maakte de afgelopen tijd duidelijk dat dit te ambitieus was. Ze wil de komende jaren niet meer groei toestaan dan in totaal zo’n 30 procent. Durmaz, concessiehouder sinds 2016, stelt in een schriftelijke verklaring dat dit „een voor de lange termijn succesvolle exploitatie” in de weg stond.

Concessie

De provincie geeft voorlopig geen nieuwe concessie uit. Gedeputeerde Joost van den Akker (Economie, VVD) wil wachten op de Luchtvaartnota 2020-2050, die het Rijk naar verwachting volgend jaar uitbrengt, en de provinciale visie op MAA en het Luchthavenbesluit (2021). „In 2022 kunnen we dan bekijken hoe we verder gaan: met een concessie als geheel of in delen voor private partijen, of met een langere rol voor de provincie.”

De financiële risico’s voor de provincie zijn volgens Van den Akker relatief gering. „De luchthaven maakt winst. Corendon heeft net duidelijk gemaakt ook de komende zes jaar gebruik te willen maken van MAA.”

Gé Waeijen, directeur van Maastricht Aachen Airport Beheer en Infrastructuur BV ziet nog kansen: „Met schonere vliegtuigen kan de luchtvaart tot 2050 nog verdubbelen. Luchthavens zijn daarbij een schaars goed.”