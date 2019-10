Vermoedelijke vader en huurder Ruinerwold blijven langer vastzitten

De twee verdachten in het politie-onderzoek rond het geïsoleerde gezin in Ruinerwold blijven negentig dagen langer vastzitten. Dat bepaalde de raadkamer van de rechtbank Noord-Nederland woensdag. Het gezin - zes kinderen en hun vermoedelijke vader - leidde mogelijk al sinds 2010 een teruggetrokken bestaan op een afgelegen boerderij buiten het Drentse dorp.

Het betreft de 67-jarige Gerrit Jan van D., waarschijnlijk de vader van de kinderen, en de 58-jarige huurder van de boerderij Josef B. Het Openbaar Ministerie verdenkt de twee van wederrechtelijke vrijheidsberoving, het benadelen van de gezondheid van anderen en witwassen. Op het erf werd namelijk ook „een substantiële geldbedrag” aangetroffen. Het tweetal blijft in beperkingen vastzitten en mag alleen contact met hun advocaten hebben. De advocaat van Gerrit Jan van D. wil niet reageren.

Rechters van de rechtbank Noord-Nederland brachten woensdag een bezoek aan het erf en bekeken de ruimtes waarin het gezin al die jaren verbleef. Het OM vroeg maandag om een DNA-onderzoek. Dat moet bewijzen of de zeven inderdaad vader en kinderen zijn. De zes andere meerderjarige personen die leefden op de boerderij stonden namelijk niet in de Basisregistratie Personen.

‘Goddelijke school’

De Oostenrijker Josef B. werd ter plaatse gearresteerd toen de politie twee weken geleden op een melding van de 25-jarige Jan afkwam, naar eigen zeggen de oudste van de kinderen. Hij uitte in een café zijn zorgen over de leefomstandigheden van zijn familieleden. B. belemmerde het onderzoek van de politie en werd daarop ingerekend. Drie dagen later werd ook de vader van het gezin vastgezet.

De 25-jarige zoon, Jan, onttrok zich sinds mei aan het isolement. Hij was actief op diverse sociale media en deed zaken namens een bedrijf van Josef B. Gerrit Jan van D. was al veel langer zeer actief op internet en bleef dat tot in ieder geval eind 2015. Hij beheerde meerdere Facebook-groepen en een Wikipedia-achtige website waar hij honderden Engelstalige artikelen schreef over zijn geloof, het verbouwen van groente en zijn visie op opvoeden. Volgens Van D. hadden de buitenwereld en het scholensysteem een negatieve invloed op de ontwikkeling van kinderen. Hij stelde „een goddelijke school” voor die als basis moest dienen „voor onbeperkte persoonlijke ontwikkeling”.

Van D. was in de jaren tachtig enige tijd verbonden aan de Moon-sekte, een religieuze beweging rond een dominee uit Zuid-Korea. Hij verbrak in 1987 de banden met de Nederlandse vertegenwoordiging. Acht jaar geleden ontvluchtten al drie kinderen het gezin van Van D., lieten familieleden van Van D. eerder weten. Met zijn familie had Van D. sinds de jaren tachtig geen contact meer.

