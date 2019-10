PVV’er verlaat het Binnenhof om eigen bedrijf te beginnen

Een harde-kern-PVV’er verlaat de Tweede Kamer. Sietse Fritsma (47) maakte sinds 2006 deel uit van de allereerste, negenkoppige PVV-fractie. Hij wil een eigen bedrijf beginnen, zo maakte hij dinsdag bekend. Wat voor bedrijf is onduidelijk. Het is nog maar één keer eerder voorgekomen dat van de eerste lichting PVV’ers iemand vertrok – dat was Hero Brinkman in 2012.

Fritsma maakte naam als woordvoerder immigratie en integratie, één van de belangrijkste dossiers voor de PVV. Hij was niet bang om te provoceren. Dat begon al meteen na zijn aantreden, toen hij de beëdiging probeerde te blokkeren van de staatssecretarissen Albayrak (Justitie, PvdA) en Aboutaleb (Sociale Zaken, PvdA). De reden: hun dubbele nationaliteit. Ook kreeg Fritsma een stortvloed aan kritiek over zich heen toen hij in de zomer van 2009 twaalf ministeries vroeg om een kosten-batenanalyse van immigranten.

Lees ook een profiel uit 2010 van Sietse Fritsma

Voor hij de politiek inging, werkte Fritsma zes jaar als ambtenaar bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) in Rijswijk. Over die periode schreef hij het boek De immigratieramp van Nederland. Volgens hem werd overduidelijk gefraudeerd met partnermigratie, maar gebeurde daar binnen de IND niets mee. „Ik liep tegen hoge muren op, ik moest iets doen met mijn frustraties.”

En dus meldde hij zich bij de PVV.

Sietse Rindert Fritsma werd op 31 maart 1972 geboren in Franeker als zoon van een palingvisser. Omdat de visserij te weinig opbracht, was Fritsma’s vader ook conciërge op een school en begon hij later een schoonmaakbedrijf. Fritsma’s moeder was huisvrouw. Nadat hij zijn havo-diploma had gehaald, ging Fritsma reizen. Eerst vertrok hij naar Amerika als begeleider van een zomerkamp. Daarna reisde hij naar Israël, waar hij een jaar in een kibboets werkte. Tijdens zijn studie sociale geografie ging hij een jaar naar Australië en deed hij een aantal maanden onderzoek op de Filippijnen. Inmiddels heeft hij een tweede huis in Portugal.

Als hij over zijn reizen vertelde, straalde het Kamerlid. Tijdens debatten niet. Dan trok hij een verbeten gezicht en dreunde hij zijn oneliners op. „De massa-immigratie loopt de spuigaten uit”, is er één. Of: „De immigratiesluizen staan wagenwijd open.”

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2010 was Fritsma lijsttrekker in Den Haag, maar hij was nog geen jaar fractievoorzitter in de Haagse gemeenteraad. Hij kon het niet combineren met zijn werkzaamheden in de Tweede Kamer, was zijn verklaring.

In het persbericht waarin hij zijn vertrek aankondigt, schrijft Fritsma: „De PVV is het beste wat Nederland is overkomen en ik heb mijn beste jaren aan de PVV gegeven. Maar ik heb nu behoefte aan een ander leven en een nieuwe uitdaging.”

