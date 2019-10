Bijna alle zorgverleners zitten met mij en mijn vijftienjarige dochter aan tafel; diabetoloog, diabetesverpleegkundige, schoolmaatschappelijk werk, psycholoog van het diabetesteam, jeugdpsychiater, casemanager van Jeugdzorg. Uniek, zo’n afstemmingsoverleg. En zeker niet zonder slag of stoot georganiseerd. Het gaat niet goed met mijn dochter. Ze is, laten we het maar zo noemen, een complex geval. Elke behandelaar bespreekt wat er zijns of haars inziens moet gebeuren. Dan onderbreekt mijn dochter het overleg. „Jullie hebben allemaal een puzzelstukje in jullie handen”, zegt ze. „Maar ik ben geen verzameling puzzelstukjes. Ik ben de hele puzzel.”

