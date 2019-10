President Piñera zegt twee belangrijke conferenties in Chili af vanwege onrust

De Chileense president Sebastian Piñera heeft woensdag de VN-klimaatconferentie COP25 dit jaar afgezegd. De bijeenkomst zou daar in december plaatsvinden, maar het Zuid-Amerikaanse land kampt al weken met gewelddadige protesten. Ook de APEC-handelstop in Chili gaat niet door, schrijven internationale persbureaus.

Lees meer over de protesten in verschillende protesten in Latijns-Amerika: ‘Democratische diabetes’ vreet Zuid-Amerika op

„Het is pijnlijk voor Chili, maar onze regering heeft besloten de APEC en COP25 niet te organiseren”, concludeerde Piñera. De APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation) (APEC), een collectief van landen die aan de Stille Oceaan grenzen, zou plaatsvinden op 16 en 17 november. Ook de Amerikaanse president Trump en de Chineese leider Xi zouden daarbij aanwezig zijn. De COP25 was gepland van 2 tot 13 december. Het Chileense staatshoofd geeft niet aan of beide bijeenkomsten eventueel op andere data plaats kunnen vinden.

Chili, de afgelopen jaren een van de meest stabiele en welvarende landen van Zuid-Amerika, kampt met grote ontevredenheid onder de bevolking vanwege toenemende ongelijkheid. De conservatieve miljardair Piñera is sinds begin dit jaar weer aan de macht. Nadat hij de prijzen voor de metro had verhoogd, liepen demonstraties snel uit de hand.

Dit bericht wordt aangevuld.