Oud-presentator Kees Driehuis (67) overleden

Oud-presentator Kees Driehuis is dinsdag op 67-jarige leeftijd overleden. Dat meldt zijn voormalige werkgever BNNVARA. Driehuis was onder meer presentator van Per Seconde Wijzer, Nova en Buitenhof. Hij ging begin vorig jaar met pensioen en werd kort daarna ziek.

Driehuis studeerde aan de School voor Journalistiek in Utrecht en begon zijn carrière in 1974 als radiopresentator bij omroep VARA. Hij was redacteur, eindredacteur en presentator van actualiteitenprogramma’s als Dingen van de Dag, Radioweekblad en Onder Vuur. In 1989 maakte hij de overstap naar de televisie. Naast presentator was Driehuis initiatiefnemer en eindredacteur van Zembla en de stem van het Sinterklaasjournaal.

Vooral bekend was Driehuis als presentator van Per Seconde Wijzer. Hij presenteerde de kennisquiz 29 jaar lang, bijna achthonderd afleveringen. Zijn laatste uitzending was op 1 maart 2018, waarna hij met pensioen ging. „Kees Driehuis is zo ongeveer Per Seconde Wijzer”, zei toenmalig mediadirecteur Rob Kievit van BNNVARA toen Driehuis zijn afscheid aankondigde.

BNNVARA noemt Driehuis als „een vreedzame barricade-journalist” die koos voor maatschappelijk en politiek relevante onderwerpen „waarin een positie werd ingenomen”, schrijft persbureau ANP. „Waardevrije journalistiek bestond voor hem niet. Hij stak zijn nek uit, sprak zich uit, politiek correct of niet.”