Onderzoek: discriminatie op huurmarkt Utrecht

Homostellen en mannen met een niet-westerse achtergrond worden gediscrimineerd door verhuurders op de Utrechtse particuliere woningmarkt. Dat blijkt uit woensdag gepubliceerd onderzoek van de Academie van de Stad, in opdracht van de gemeente Utrecht.

De onderzoekers reageerden op de advertenties voor 110 woningen. De fictieve geïnteresseerde met de naam ‘Abdel El Amrani’ stuurde als eerst een e-mail. Later vroeg ook een ‘Stef de Vries’ om een bezichtiging. In 13,5 procent van de gevallen kreeg ‘El Amrani’ geen bezichtiging aangeboden, terwijl ‘De Vries’ wel mocht langskomen.

Ook stellen met twee mannen worden in 10,9 procent van de correspondenties ongelijk behandeld ten opzichte van man-vrouwkoppels. Er is geen onderzoek gedaan naar de verhuurdersreactie op stellen met twee vrouwen. Volgens de onderzoeker was dit om de groep beperkt te houden, en gendervoorkeuren als factor uit te sluiten.

Makelaars werken mee aan ongelijke behandeling. Veertien van de vijftien makelaars die voor het onderzoek zijn gebeld door zogenaamde ‘verhuurders’, ging akkoord met de voorwaarde homostellen en mensen met niet-westerse achtergrond uit te sluiten. Twaalf makelaars namen niet op.

‘Onacceptabel’

De gemeente zegt te zijn geschrokken van de uitkomst. „Discriminatie is onacceptabel. De gemeente spreekt zich nadrukkelijk uit tegen discriminatie en maakt zich sterk voor een inclusieve samenleving”, zegt wethouder Kees Diepeveen (Wonen, GroenLinks). De gemeente kondigt aan in overleg te gaan met de Utrechtse takken van de Nederlandse Vereniging van Makelaars en Vastgoed Belang. Ook wordt gekeken of het mogelijk is boetes uit te delen.

Aanleiding voor het onderzoek, dat was aangevraagd door de gemeenteraadsfracties van Denk, Student & Starter en PvdA, was een publicatie in De Groene Amsterdammer begin 2018. Daarin ging 92 procent van de vijftig makelaars die gebeld waren akkoord met het uitsluiten van mensen met niet-westerse achtergrond. In juni 2018 startte het Openbaar Ministerie een onderzoek naar discriminatie door de Limburgse woningstichting De Voorzorg.