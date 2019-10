Malieveld verandert plots in bouwplaats

Ze hebben nog één verrassing in petto, de bouwers. Aan de zijkant van het veld staan vanaf de vroege ochtend zo’n veertig vrachtwagens in een rechthoek opgesteld, achterkanten naar elkaar toe. Het plan is de grond in de machines op het Malieveld te kieperen als er geen toezeggingen worden gedaan. Jos van der Camp uit Uden, werkzaam in het transport en de veehandel, heeft „duizend ton” in zijn vrachtwagen meegenomen. „Ik hoop dat we het zo mogen omkieperen. En dan ben ik weg.”

Plots, vlak na het middaguur, is het zover. Ineens verandert een deel van het Malieveld in een bouwplaats. Vrachtwagens storten grond, die overigens is getest op PFAS en schoon is bevonden, een precisieplaatser met de naam Ultra Stone Slinger begint zand te lozen, kranen en graafmachines storten zich op de molshopen grond.

Alles wordt vastgelegd met telefoon, bouwers in oranje hesjes klimmen vrolijk de hopen grond op. „Als het zo doorgaat, laten we het liggen”, zegt organisator Arnold Tuytel. Hij is boos dat de politie de A12 heeft afgesloten voor bouwers die nog onderweg waren. „Er kunnen hier nog makkelijk machines bij”, zegt hij, „maar de politie houdt zich niet aan de afspraak.” En dus, vindt hij, hoeven de bouwers zich ook niet aan de belofte te houden het Malieveld netjes achter te laten.

Nog niet half gevuld

Hoeveel mensen er precies op het bouwprotest geweest zijn woensdag is onduidelijk, maar het waren niet de tienduizend mensen waarvan de organisatie Grond In Verzet vooraf hoopte dat ze zouden komen. Zelf spreken de initiatiefnemers van tussen de 5.000 en 6.000 aanwezigen. Maar het Malieveld, dat al gehalveerd was door de honderden machines die de organisatie had neergezet, is nog niet eens half gevuld.

De aanwezigheid van al die hijskranen, betonmolens, graafmachines en vrachtwagens is wel indrukwekkend. Aan een torenhoge hijskraan hangt een Nederlandse vlag ondersteboven. In tegenstelling tot het boerenprotest, waarbij de trekkers met militaire precisie waren ingeparkeerd, staat alles dwars door elkaar.

Omdat de meeste van deze machines al voor 06.00 uur op het Malieveld moesten zijn – de organisatie wilde geen files – is het voor de meeste bouwers een lange dag. „Dat geeft niet, ik doe dit voor mijn toekomst”, zegt Koen den Hoed. Hij is vrachtwagenchauffeur voor Van Aaken Transport uit het Brabantse Eersel. Deze nacht was het verzamelen geblazen in Den Bosch, om kwart over twee. Dat deed Den Hoed zonder morren, ook al toverde de politiek de afgelopen dagen allerlei noodmaatregelen uit een hoge hoed. „Dat zijn alleen nog maar woorden”, zegt de chauffeur daarover. „Zo kan het niet langer doorgaan.”

Niet alle demonstranten voelen de gevolgen van de strenge regels voor stikstof en PFAS al. Maar ze zijn solidair, zoals Omed Kosnaw. Hij is met zijn wagen van betoncentrale Hagen uit Weesp komen rijden. „Wij hebben er nog geen last van, maar als je ziet hoeveel mensen hier zijn, dat geeft wel aan hoe erg de situatie is”, zegt hij. In de tien jaar dat hij dit werk doet, heeft hij nog nooit zo’n grote demonstratie meegemaakt.

‘Nu, nu, nu’

Het officiële deel van de dag begint met één minuut toeteren. Het aftellen is al niet meer te verstaan door het oorverdovende lawaai. Daarna is het de beurt aan organisatoren Tuytel en Klaas Kooiker. „De politiek moet nu daadkracht tonen, al deze machines staan stil”, zegt de laatste. „Wij willen hier eigenlijk niet zijn”, vult Tuytel aan. „Maar er moet iets gebeuren, en niet morgen maar nu!” „Nu, nu, nu!”, scandeert het publiek ook als ministers Erik Wiebes en Carola Schouten en staatssecretarissen Raymond Knops en Stientje van Veldhoven aan het woord komen. „Dit land gaat niet op slot”, probeert Schouten de demonstranten gerust te stellen. Maar die lachen haar uit als ze zegt dat het bouwen gewoon door kan gaan, zolang de stikstofneerslag maar nul is.

Schouten doet wel de volgende politieke toezegging, na de verruiming van de PFAS-norm die Van Veldhoven aankondigde en de deeltijd-WW die het kabinet in het leven wil roepen voor werkloze bouwvakkers. De minister zegt onder andere kleine en middelgrote woningbouwprojecten vrij te zullen stellen van vergunningsprocedures voor stikstofuitstoot.

De hartelijkste ontvangst is voor PVV-leider Geert Wilders, die rond het middaguur, als de bewindslieden al lang vertrokken zijn, het Malieveld betreedt. De bouwvakkers onthalen hem als ‘hun held’. Wilders maakt een rondgang over het terrein, doet gretig mee met verzoeken om selfies en vertrekt na twintig minuten weer.

Heel even wordt het onrustig, als een aantal demonstranten de nabijgelegen Koningskade oploopt en een verkeersopstopping veroorzaakt. Ze worden teruggedreven door politie te paard, er worden meerdere arrestaties verricht.

Even later, ruim een uur eerder dan gepland, is de demonstratie afgelopen. Rond 13.30 uur verlaten de eerste betogers het Malieveld. Dan blijkt dat de bouwers zich toch aan hun afspraken houden: meteen beginnen shovels en kranen de gestorte grond op te ruimen. Machines zijn er toch genoeg.