Knipperlichtrelatie Peugeot en Fiat Chrysler weer aan

Het is bepaald niet voor het eerst dat ze praten over een verstandshuwelijk. PSA, moederbedrijf van Opel, Peugeot en Citroën, en FCA, van onder andere Fiat en Chrysler, vullen elkaar volgens kenners van de auto-industrie goed aan. Maar het liep steeds stuk op de huwelijkse voorwaarden.

De twee bedrijven bevestigden woensdagochtend dat ze gesprekken voeren die gericht zijn „op het creëren van een ’s werelds leidende mobiliteitsgroepen”. Meer was er nog niet te zeggen. Maar de aandelen van beide groepen schoten op de beurzen van Parijs en Milaan omhoog.

Decennia geleden zochten de oorspronkelijk door sterke families geleide concurrenten Peugeot en Fiat al eens toenadering. En tijdens de grote autobeurs van Genève afgelopen maart flakkerde de liefde weer op, meldden Franse media. Het gesprek tussen de topmannen Carlos Tavares (PSA) en Mike Manley (FCA) was „de terugkeer van een legendarische love story” tussen de grootste Franse en Italiaanse autobouwers, kopte zakenkrant Les Echos.

Onzeker businessmodel

Dat was iets te voorbarig. Enkele maanden later bleken de Italianen, tot verrassing van PSA, ook in gesprek met een andere potentiële Franse partner, Renault. Dat was op initiatief van de Franse regering, de grootste aandeelhouder van Renault. Maar terwijl het overleg tussen de bedrijven vergevorderd was, torpedeerde diezelfde Franse regering de deal alsnog omdat de historische partner van Renault, het Japanse Nissan, zich gepasseerd voelde en extra tijd wilde.

Nu is FCA, dat zijn hoofdkantoor op papier in Nederland heeft, dus toch weer terug bij PSA. Fiat-Chrysler zoekt in een consoliderende markt al langer naar een partner om tot schaalvergroting te komen. In de auto-industrie bestaan grote onzekerheden over het toekomstige businessmodel door de vrije val van diesel en de opkomst van elektrisch rijden. FCA vreest hoge Europese boetes als de CO 2 -uitstoot van zijn modellen niet daalt. In april werd bekend dat het daarom een omstreden emissie-akkoord had gesloten met elektrische-autobouwer Tesla. PSA is al verder met elektrisch en hybride rijden.

Voor de Fransen is een deal vooral om geografische redenen interessant. Het bedrijf is volgens analisten al jaren te afhankelijk van de Europese markt, en dat is met de overname van het Duitse Opel, in 2017, en tegenvallende resultaten in China alleen maar meer geworden. Nadat in 2012 een recordverlies was geleden van zo’n 5 miljard euro, realiseerde de twee jaar als later topman aangetreden Tavares, naar eigen zeggen een „prestatiepsychopaat”, vorig jaar een recordwinst van 2,83 miljard. PSA kondigde dit voorjaar aan na dertig jaar afwezigheid te willen terugkeren op de Amerikaanse markt. Daar kan het netwerk van Chrysler mee helpen.

Fusie van gelijken

Met een fusie zouden PSA en FCA het op drie na grootste autoconglomeraat in de wereld vormen, na Volkswagen, Renault-Nissan-Mitsubishi en Toyota. Samen maakten de twee bedrijven in 2018 8,7 miljoen auto’s bij een omzet van 184 miljard euro. De opgetelde beurswaarde bedroeg, voordat de koersen woensdag omhoogschoten, zo’n 45 miljard euro. Volgens The Wall Street Journal zou de „fusie van gelijken” geheel via een uitwisseling van aandelen plaats kunnen hebben. Maar het initiatief lijkt bij PSA te liggen. Tavares, die eerder als nummer twee bij Renault meewerkte aan het bouwen van een concern dat op alle continenten actief is, zou de nieuwe topman van de combinatie worden.

De Franse regering, voor ruim 12 procent aandeelhouder van PSA, heeft nog niet officieel gereageerd op de fusiebesprekingen. Eerdere onderhandelingen van Peugeot met Fiat ketsten onder andere af op beslissingen over mogelijke sluiting van fabrieken. Terwijl PSA’s Franse fabrieken, vooral dankzij succesmodellen als de SUV Peugeot 3008, op volle kracht draaien, kampt FCA in Italië met overcapaciteit. Dat PSA voor eveneens 12 procent in handen is van het Chinese staatsbedrijf Dongfeng, kan volgens The Wall Street Journal leiden tot kritische vragen in de Verenigde Staten.