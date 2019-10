Kabinet wil dat meer Nederlanders gegevens delen voor spoedgevallen

Nederlanders moeten voortaan de mogelijkheid krijgen basisgegevens beschikbaar te maken in noodgevallen. Het gaat om vier miljoen mensen die (nog) geen toestemming hebben gegeven voor de uitwisseling van hun medische gegevens tussen hulpverleners. Minister Bruno Bruins (Medische Zorg, VVD) wil hen het liefst dit jaar nog vragen of zij hun basisgegevens voor spoedsituaties willen delen. Dat bevestigt zijn woordvoerder na berichtgeving van de Volkskrant.

Het gaat onder meer om gegevens over medicatie, allergieën, vaccinaties, gegevens van de huisarts, gewicht, leeftijd en bloedgroep. Volgens Bruins is deze informatie cruciaal bij spoedsituaties, bijvoorbeeld als een patiënt een hartaanval heeft, maar kunnen hulpverleners niet bij deze gegevens van Nederlanders die niet actief hebben gekozen hun medische informatie te delen.

Momenteel moeten de patiënten die hun gegevens niet delen, per situatie kiezen welke medische gegevens hulpverleners mogen inzien. In het geval van spoed is dit volgens de minister echter niet altijd mogelijk. In spoedsituaties kunnen patiënten bijvoorbeeld buiten bewustzijn verkeren, waardoor ze niet ter plekke een keuze kunnen maken én niet zelf de informatie kunnen overbrengen.

Medicatiefouten

De mensen die hun medische gegevens niet standaard delen, hebben daar verschillende redenen voor. Volgens het ministerie is een deel van hen vermoedelijk nooit door hun huisarts of apotheek gevraagd de gegevens beschikbaar te stellen. Anderen zouden mogelijk wel hun gegevens willen delen voor spoedsituaties, maar bijvoorbeeld niet met de fysiotherapeut. De woordvoerder van Bruins stelt dat „een klein gedeelte” om privacyredenen nooit medische gegevens wil delen. Dit blijft een optie, benadrukt hij.

Het ontbreken van medische informatie kan ernstige gevolgen hebben, benadrukt het ministerie. Iedere week belanden bijvoorbeeld ruim duizend mensen in het ziekenhuis door medicatiefouten, waarvan de helft te voorkomen is, volgens kennisorganisatie Nictiz. Een „belangrijke oorzaak” is het gebrek aan medische informatie over de patiënt bij het voorschrijven en toedienen van medicijnen.

Ook artsen onderschrijven de noodzaak van het delen van medische informatie. Uit een enquête van de Federatie Medisch Specialisten blijkt dat ruim 80 procent constateert dat de „gebrekkige uitwisseling van medische patiëntgegevens” negatieve invloed heeft op de patiëntveiligheid.