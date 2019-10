IOC en Tokio ruziën verder over locatie olympische marathon

De ruzie tussen het Internationaal Olympisch Comité (IOC) en Tokio over de locatie van de olympische marathon is woensdag verhard. Het IOC heeft de marathon, een belangrijk onderdeel van de Olympische Spelen, verplaatst van Tokio naar de Noord-Japanse stad Sapporo - tot grote woede van de gouverneur van Tokio, Yuriko Koike.

De beslissing om de marathon - en het snelwandelen - te verplaatsen, viel vorige maand al. Het Olympisch Comité vreest dat het in augustus te warm en vochtig is in de hoofdstad, waar het kwik ‘s zomers geregeld de 35 graden passeert. Volgens Koike is Tokio niet vooraf geconsulteerd over het besluit en had de stad al maatregelen getroffen, zoals het vervroegen van de starttijd, om de invloed van de hitte te beperken.

Woensdag bleek bij een vergadering van het IOC, waar Koike ook aanwezig was, dat de patstelling voortduurt. Hoewel IOC-vicepresident John Coates heeft erkend dat de inwoners van Tokio beter moet worden uitgelegd wat de reden van het besluit is, blijft hij achter de verhuizing van de marathon staan. Het IOC vreest onder meer dat atleten zullen uitvallen door de hoge temperaturen. Coates haalde het voorbeeld van het WK atletiek in Doha aan, waar meerdere atleten moesten stoppen door de hitte. Ook zei de vicepresident dat Koike uitgebreid is geïnformeerd over deze redenen.

In 1964 in oktober

Koike zei op haar beurt dat Tokio als gaststad van de Olympische Spelen de enige stad is waar de marathon gelopen zou moeten worden. De gouverneur vindt dat haar stad dankzij de genomen aanpassingen wél geschikt is. Ze benadrukte woensdag dat nog meer maatregelen getroffen kunnen worden - zoals het verplaatsen van de starttijd naar 03.00 uur ‘s ochtends. Ook stelde ze dat veel marathonlopers zich al voorbereiden op de hitte.

De gouverneur hekelde de opstelling van het IOC: „De Olympische Spelen zullen geen succes worden zonder vertrouwen in elkaar.” Ze noemde de eenzijdige beslissing van het IOC, die relatief kort voor het evenement is genomen, een „nooit eerder geziene ontwikkeling”.

De vorige keer dat de Spelen plaatsvonden in de eilandstaat, in 1964, kwamen de sporters overigens pas in oktober in actie. Het verplaatsen van het hele evenement van 2020 naar een koudere maand is inmiddels niet meer mogelijk.