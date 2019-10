In zijn honderdste race heeft Verstappen wat goed te maken

De balans van bijna vijf jaar Formule 1 voor Max Verstappen, nu hij zondag in het Amerikaanse Austin zijn honderdste race viert: zeven overwinningen, 28 podiumplekken in totaal, 890 punten, eenmaal poleposition én een reputatie die in het huidige tijdperk geen gelijke kent.

Verstappen, splijtzwam van de Formule 1. Geliefd om zijn nietsontziende rijstijl, verguisd om die nietsontziende rijstijl. Geroemd om zijn vaak dwarse, nooit politiek correcte meningen, en gekraakt om die meningen. Dat bleek vorig weekend in Mexico maar weer, waardoor hij zijn jubileumrace in de Verenigde Staten kan aanpakken om iets te bewijzen.

Ietwat verrassend reed Verstappen in Mexico naar de tweede poleposition in zijn carrière, om die vervolgens (terecht) te verliezen. Hij had een gele vlag – coureurs moeten dan vaart minderen – na een crash van Mercedes-coureur Valtteri Bottas genegeerd. Zijn achteloze erkenning dat hij vanzelfsprekend géén vaart had geminderd, kwam hem op veel kritiek te staan; de gele vlaggen zijn er vanwege de veiligheid. Drie startplaatsen straf was het gevolg. „Ik denk dat hij beter even niets had moeten zeggen”, zei vader Jos in het Ziggo Sport-programma Peptalk maandag.

Verstappen had zondag alsnog mee kunnen doen om de overwinning, gezien de snelheid van zijn Red Bull, maar hem restte een inhaalrace na aanvaringen met de auto’s van Lewis Hamilton en Bottas. Bij een duel met laatstgenoemde liep Verstappen een lekke band op. Hij werkte zich in een verder foutloze race op van de twintigste en laatste plek naar de zesde.

Te agressief

De race gaf Verstappens critici wederom munitie, met collega-coureurs voorop. Hamilton en Sebastian Vettel insinueerden na de race van zondag dat de Nederlander te agressief is in duels. Daardoor laten ze hem bewust altijd meer ruimte. „Hij is een magneet voor dat soort dingen”, zei Hamilton, doelend op aanvaringen zoals hij die had met Verstappen.

Ook sportief directeur van de Formule 1 Ross Brawn toonde zich kritisch en vond dat het weekend in Mexico bewees dat Verstappen (22) met zijn 99 races ervaring nog steeds veel te leren heeft, op weg naar een mogelijke wereldtitel.

Van oud-Formule 1-coureur Jolyon Palmer kwam er bijval. Hij schreef in zijn BBC-column dat de kritiek die Verstappen na Mexico kreeg van vooral zijn rivalen onterecht was. Ja, de kwalificatiedomper was zijn schuld, maar in de race had hij niets fout gedaan. „De verdrietige waarheid voor hem is dat hij zijn reputatie met zich meedraagt.”

Zo was de aanloop naar het honderdste raceweekend voor Verstappen eigenlijk een perfecte samenvatting van de 99 ervoor.