FED verlaagt voor derde keer dit jaar rente VS

Opnieuw heeft de Federal Reserve de rente in de Verenigde Staten met een kwart procentpunt verlaagd. Het Amerikaanse stelsel van centrale banken probeert ondanks een sterke arbeidsmarkt te reageren op verslechterde economische omstandigheden wereldwijd, mede door de voortdurende handelsoorlog tussen de VS en China.

De ‘doelrente’, een bandbreedte waarbinnen de marktrente moet vallen, is woensdag bijgesteld naar tussen de 1,75 procent en 2 procent. Het is de derde verlaging in minder dan vier maanden tijd. De werkloosheid in de VS blijft laag en de koopkracht hoog, concludeert de FED in een verklaring, maar de export blijft beperkt en bedrijven durven weinig te investeren.

Wel suggereerde de FED dat het naar verwachting voorlopig geen verlagingen zal doorvoeren. De Amerikaanse beurzen lieten een lichte daling zien na de bekendmaking. De vorige twee rentestappen vonden plaats in juli, de eerste verlaging sinds de financiële crisis, en september.

Lees ook over de verlagingen eerder dit jaar: Fed verlaagt rente verder en grijpt in op geldmarkt

President Trump heeft in het verleden herhaaldelijk gepleit voor lagere rentes, en haalde daarbij graag uit naar de door hemzelf benoemde FED-voorzitter Jerome Powell. De voormalig vastgoedmagnaat heeft de onder zijn voorganger Obama ingezette groei, verder door weten te voeren, onder meer door grote belastinghervormingen. De FED probeert met een juist rentetarief de economie draaiende te houden, zonder dat markten oververhit raken.