Familie Wessels wil VolkerWessels terug

VolkerWessels komt mogelijk weer volledig in handen van de familie Wessels. Reggeborgh, het investeringsfonds van de familie dat nu al grootaandeelhouder is van het bedrijf, wil alle aandelen van het bouwconcern aan de Amsterdamse beurs opkopen.

Dat heeft VolkerWessels dinsdag laten weten via een persbericht. Bij een overname verdwijnt het bedrijf waarschijnlijk van de beurs.

Of het ook daadwerkelijk tot een overname komt, staat nog niet vast. „De onderhandelingen tussen VolkerWessels en Reggeborgh bevinden zich in een vroeg stadium en het is niet zeker dat er een overeenkomst zal volgen uit de besprekingen”, laat het concern weten.

Reggeborgh bood 21,75 euro per aandeel, zo’n 13 procent boven de koers van VolkerWessels vlak voordat het nieuws dinsdagmiddag bekend werd. Het investeringsfonds bezit al twee derde van de aandelen.

Voor de kleinkinderen

Reggeborgh nam VolkerWessels al twee keer eerder over, om het vervolgens weer deels te verkopen. In 2003 verdween het bouwbedrijf voor het eerst van de beurs, nadat Reggeborgh het had overgenomen. Twee jaar geleden deed het fonds opnieuw voor een deel afstand van VolkerWessels, door het terug te brengen naar de beurs.

De reden, destijds: het spreiden van kapitaal. „Wij, de familie, zijn van mening dat we te veel financiële middelen in één bedrijf bezitten”, vertelde toenmalig topman Dik Wessels aan Quote. „Het doel is spreiding. Je zou kunnen zeggen dat we dit voor de kleinkinderen doen.”

De beursgang leverde de familie in 2017 575 miljoen euro op, het huidige bod komt enkele tientallen miljoenen lager uit. Waarom de erven-Wessels er nu voor kiezen hun bedrijf weer van de beurs te halen bleef dinsdag onduidelijk.

Topman Dik Wessels – zoon van oprichter Arend Wessels, – overleed twee jaar geleden op 71-jarige leeftijd. Dik Wessels maakte van het in 1933 opgerichte timmerbedrijf van zijn vader een regionaal en vervolgens een landelijk bouwbedrijf. Zijn successen maakten hem tot een van de rijkste Nederlanders, met een vermogen van naar schatting 4 miljard euro. Zijn dochters Gérita en Inge Wessels staan respectievelijk op plek 12 en 13 in de Quote 500, met een geschat vermogen van ieder 1,8 miljard euro. VolkerWessels wordt momenteel geleid door topman Jan de Ruiter, een voormalig zakenbankier.

Op één na grootste

VolkerWessels is na BAM het grootste bouwbedrijf van Nederland. Het bedrijf richt zich via een consortium aan kleine bouwbedrijven vooral op kleine projecten, zoals rotondes en fietspaden voor gemeenten.

VolkerWessels is ook verantwoordelijk voor een aantal grotere, toonaangevende projecten. Het bedrijf werkte onder meer mee aan de bouw van het Rijksmuseum in Amsterdam, het stadskantoor in Utrecht en het vernieuwde treinstation in Eindhoven.

Vorig jaar bedroeg de omzet van VolkerWessels 5,9 miljard euro, waarvan onder de streep 138 miljoen overbleef als winst. Het bedrijf heeft het al een tijdje lastig op de beurs. Het concern meldde deze zomer tegenvallende halfjaarcijfers en heeft last van onzekerheid over het doorgaan van verschillende bouwprojecten na de stikstofuitspraak van de Raad van State. Topman De Ruiter noemde die uitspraak eind augustus een „treinongeluk in slow motion”.

Het nieuws over de mogelijke overname deed het aandeel dinsdag wel goed: de koers steeg met meer dan 20 procent en sloot op een bedrag van 21 euro.