Facebook: Russische accounts verspreidden ook desinformatie in Afrika

Facebook heeft uit Rusland aangestuurde accounts en pagina’s offline gehaald die politieke desinformatie verspreidden in acht Afrikaanse landen. Dat schrijft de techgigant in een verklaring woensdag. De gecoördineerde campagne wordt gelinkt aan een Russische oligarch met nauwe banden met het Kremlin die volgens de VS ook achter de inmenging van de Amerikaanse verkiezingen in 2016 zat.

In totaal zouden tientallen nepaccounts en pagina’s gebruikt zijn om meer dan een miljoen mensen te bereiken in acht Afrikaanse landen: Madagaskar, de Centraal Afrikaanse Republiek (CAR), Mozambique, Congo, Ivoorkust, Kameroen, Soedan en Libië. Voor Facebook-advertenties zouden ze sinds april 2018 zo’n 8.700 dollar (ongeveer 7.800 euro) hebben uitgegeven.

Volgens Facebook - dat onder druk staat van de Amerikaanse politiek om nepnieuws tegen te gaan - zitten „entiteiten die banden hebben met de Russische financier Jevgenij Prigozjin” achter deze netwerken. Oligarch Prigozjin, ook wel bekend als ‘Poetins Chef’, heeft in het verleden altijd ontkend achter de trollenfabriek in Sint-Petersburg te zitten die politieke Facebook-campagnes aanstuurt.

Pro-Russische berichtgeving

De netwerken, bijvoorbeeld op een Engelstalige pagina Radio Africa en een Arabische pagina ‘De Stem van Libië’, verspreidden pro-Russische berichtgeving. Daarin werd kritiek geuit op westers beleid in Afrika en positief geschreven over Russisch handelen. Ook werd berichtgeving van het Russische staatsmedium Sputnik gedeeld.

Volgens de cyberveiligheidsexpert van Facebook Nathaniel Gleicher probeerde de Russische netwerken hun werkelijke identiteit te verhullen door met lokale bewoners te werken. „Er is sprake van een soort bundeling van krachten tussen lokale actoren en Russische”, zegt hij tegen Reuters. Het techbedrijf zegt niet welke bedrijven en organisaties precies achter de desinformatie-campagne zitten. De universiteit van Stanford, die meewerkte aan het onderzoek, zegt echter dat het onder meer gaat om de Russische huurlingengroep Wagner.

Rusland zet de afgelopen jaren verder in op het Afrikaanse geopolitieke speelveld. Huurlingen van Wagner, dat ook aangestuurd zou worden door Prigozjin, zijn opgedoken in de CAR, Soedan en op het strijdtoneel in Libië. President Poetin hield vorige week voor het eerst een top met ruim veertig Afrikaanse leiders van het continent in Sotsji.