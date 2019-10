‘Eigen speelfilm was al lang een droom’

Vlak voordat Disney in september in Nederland begon met proefdraaien van zijn nieuwe videodienst Disney+, kondigde Pathé Thuis zijn eerste eigen ‘original’ aan. De Nederlandse videodienst, voortgekomen uit de bioscoopketen, brengt in februari 2020 voor het eerst een in huis gemaakte speelfilm uit. Drugsdrama Suriname van producenten Rodney Leysner en Rodney Lam en regisseur Danny Leysner, is de eerste Pathé Thuis Original.

Een opmerkelijke stap van de relatief kleine streamingdienst die sinds 2011 films die net uit de Nederlandse bioscopen zijn, tegen betaling aanbiedt op internet. „Het was al lang een droom”, zegt directeur en mede-eigenaar Thomas van de Weerd die al vanaf het begin bij Pathé Thuis betrokken is. „Omdat we nu zwarte cijfers draaien, konden we investeren.” Pathé Thuis maakt nu twee jaar winst.

Waarom juist deze eerste original?

„We zoeken altijd manieren om ons als Nederlandse partij te onderscheiden. Heel toevallig kwamen eind mei de twee producenten naar ons toe met drie ideeën voor een film. Alle drie goed, maar over één idee, Suriname, waren ze zo gepassioneerd, dat kon niet anders dan goed gaan. Ze wilden de film niet op de traditionele manier maken, met subsidieaanvragen en dergelijke, en vroegen of wij interesse hadden. Binnen 48 uur waren we akkoord. Twee maanden later stonden ze in Paramaribo met een filmcrew.”

Wordt de film straks direct op Pathé Thuis aangeboden?

„Nee, er is eerst een release in de bioscoop. Dat blijft een heel belangrijk kanaal. Wij zien Pathé Thuis niet als vervanging voor naar de film gaan, dat blijft een avondje uit, iets sociaals. En wezenlijk anders dan een avond op de bank. Daarnaast is een bioscooprelease belangrijk voor de makers. Er komt ook een grote, traditionele première. En dat is weer belangrijk voor de marketing. Na de bioscoop is de film exclusief bij Pathé Thuis te zien, dus moeten we wel zorgen dat mensen erover hebben gehoord.”

Netflix en, op kleinere schaal, Videoland brengen doorlopend eigen producties uit. Is dit ook de eerste in een reeks?

„Ik heb altijd geroepen dat ik blij ben dat ik geen filmstudio ben. Wij hebben het gemakkelijk: wij brengen alles en de klant bepaalt lekker zelf waar hij naar kijkt. We hoeven nooit beslissingen te nemen welke film we wel of niet uitbrengen. Nu nemen we voor het eerst dit risico wel. Maar we gaan geen honderd films per jaar maken. Het wordt niet onze kernactiviteit zoals bij Netflix of Videoland. Zij drijven op eigen producties.”

Omdat ze abonnees hopen te trekken. U biedt geen abonnementen; je rekent af per film. Waarom dan toch een original?

„Je hoopt natuurlijk nieuw publiek te trekken dat dan meteen ziet wat we bieden. Daarnaast vinden we lokale relevantie belangrijk: wij bieden een platform voor Nederlandse makers, zij maken een film die ze nooit zo snel via de traditionele weg hadden kunnen maken. Deze jongens kwamen met een enthousiast verhaal, wij hadden het script niet eens gelezen en zeiden al ‘ja’.

„Naast Suriname, hopen we straks ook op andere manieren nieuwe doelgroepen aan te spreken. Er zijn films die de bioscoop niet halen of een specifieke doelgroep bedienen, die heel goed bij ons zouden kunnen. We kijken nu of we niet structureel een aanbod aan goede Turkse films kunnen bieden. Zo zijn er nog een paar categorieën. In de bioscoop is schaarste, je hebt maar een x aantal zalen en als een film deze week maar één bezoeker trekt, is die volgende week weg. Dat probleem hebben wij niet. Wij kunnen ons aanbod veel breder maken.”

Na Netflix en Videoland beginnen in november ook Apple TV+ en Disney+ in Nederland. Vreest u de concurrentie?

„Ik kan me de komst van Netflix nog herinneren als de dag van gisteren, dat was ook spannend. Wij zijn een relatief kleine Nederlandse partij, komt er opeens een grote Amerikaan met heel veel likeability en fantastische content als een bulldozer het land binnen. Maar ik wist toen ook wat hun positie in de VS was en dat ze niet de nieuwste films brachten.

„Datzelfde lijkt nu het geval. Ik verwacht niet dat de volledige catalogus van Disney straks beschikbaar is. Wij hebben nu bijvoorbeeld de nieuwe Aladdin, Disney+ nog niet. En ik vermoed dat dit zo zal blijven. Als ze wel hun nieuwste films direct aanbieden, dan moeten ze hun aandeelhouders beloven dat ze alles wat ze verdienen op al die andere videoplatformen goedmaken met Disney+. Dan moet het abonnement omhoog.

„Alleen om die reden verwacht ik niet dat ze dat doen, maar ik zou verrast kunnen worden. Maar stel nou van wel, dan nog kun je met een Disney+-abonnement niet naar A Star is Born of Bankier van het Verzet kijken. Ik denk dat we nog steeds een relevante rol hebben.”

Bij Pathé Thuis bepaal je per film. Denkt u ook na over abonnementen?

„Je ziet het bij Blendle nu, het lukt ze niet met een vaste prijs per maand alle journalistiek producties aan te bieden. Uitgevers staan dat niet toe. Hetzelfde geldt voor video-on-demand. Wij zouden rechten-technisch nooit alle films kunnen aanbieden voor een vast bedrag per maand. Dus doen we het ook niet.”

Als een gezin al een aantal video-abonnementen heeft, komen ze dan nog wel naar u?

„Ik denk dat het alleen maar positief uitpakt voor ons. Disney is een heel sterk merk en zal waarschijnlijk nog meer mensen enthousiast maken over streamingvideo. Ik denk niet dat iedereen straks oneindig gaat stapelen met abonnementen. Huishoudens zullen wel een aantal abonnementen hebben – misschien Netflix en Disney+ of Videoland – maar nooit alles en daarmee ook niet het volledige filmaanbod. Als er dan een film voorbijkomt die daar niet te zien is, komen ze bij ons.”

Video-on-demand Pathé Thuis Pathé Thuis begon in 2011, eerst binnen Pathé-bioscopen, vanaf 2014 zelfstandig. Pathé Theaters bezit een (niet publiek) deel van de aandelen, de rest is van directeuren Thomas van de Weerd en Ruud Lamers. Financiële cijfers meldt Pathé Thuis niet. De dienst meldde in oktober 1,8 miljoen geregistreerde gebruikers. Onderzoeksbureau Telecompaper schat dat in het tweede kwartaal van 2019 318.000 mensen via Pathé Thuis betaald minstens één film keken.