Eerst de boeren, nu de bouwsector op het Malieveld tegen stikstofbeleid

In navolging van het boerenprotest, heeft de bouwsector woensdag geprotesteerd tegen overheidsbeleid rondom stikstof en schadelijke chemische stoffen. Enkele duizenden betogers hadden zich verzameld op het Malieveld in Den Haag. Bij het protest werd bouwmaterieel ingezet, waaronder hijskranen, betonmolens en vrachtwagens. Volgens Grond In Verzet, de organisator van het protest, dreigen tienduizenden werknemers uit de bouw- en transportsector hun baan te verliezen.