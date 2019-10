De laatste dans van Igone de Jongh

Vandaag neemt Igone de Jongh afscheid van Het Nationale Ballet, het gezelschap waar ze in 1996 als zestienjarige begon aan een glanzende carrière. Eerste soliste werd ze, en met haar ongrijpbare toneelpersoonlijkheid en lange, elegante ledematen muze van Hans van Manen. Haar laatste dagen beleeft ze bewust een beetje teruggetrokken, in haar eigen tempo opwarmend in de studio, rustig repeterend met haar partner Constantine Allen, om nog één keer als Julia tragisch, maar in schoonheid te sterven. Een blik achter de schermen door de lens van fotograaf Andreas Terlaak. Tekst Francine van der Wiel