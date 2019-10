De geschiedenis van het kwaad dat slavernij heet

Als het tegenwoordig gaat over slavernij is het onderwerp meestal de transatlantische slavernij: de slavenhandel waar Nederland vanaf de 16e eeuw aan mee deed. Maar de geschiedenis van de slavernij gaat veel verder terug. Al voordat er een schrift bestond, werden mensen als eigendom gehouden. De Zweedse historicus Dick Harrison beschrijft in zijn nieuwe boek de slavernij vanaf het begin. In deze aflevering van Onbehaarde Apen volgen we dat spoor tot in het heden.

U kunt deze aflevering van Onbehaarde Apen in de player hierboven beluisteren (en u hier abonneren via iTunes). We zijn benieuwd wat u vindt.

Luister ook de alevering van Onbehaarde Apen over de val van Rome: Waarom Rome niet in één dag viel.