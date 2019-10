‘De brouwerswereld is heel gemoedelijk’

Janneke Pieters (28) leerde bierbrouwen op haar school, de HAS Hogeschool, en heeft sinds 2,5 jaar een eigen brouwerij in het centrum van Den Bosch, op de eerste verdieping van een voormalige antiekzaak. Ze brouwt er bieren als de Bossche Beul en Houdoe en bedankt. „Inmiddels is het brouwen als een soort meditatie voor me. Tussen al het ondernemen door.”

Ze is één van de weinige vrouwen in het vak, zegt Pieters. De brouwerswereld is een heel gemoedelijke, zegt ze, en gezellig: „Andere brouwers zijn meer mijn vrienden dan concurrenten. We delen veel met elkaar. Er zijn niet zo veel geheimen.”