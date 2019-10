Braziliaanse politie schiet 17 drugshandelaren dood

In Brazilië zijn in de nacht van dinsdag op woensdag zeventien leden van een drugsbende doodgeschoten tijdens een politieactie. Dat meldt internationale persbureaus op basis van lokale autoriteiten. De politie belandde in Manaus, de hoofdstad van de noordelijke provincie Amazonas, in een vuurgevecht met de bende.

Volgens de autoriteiten wilde de politie een vrachtwagen met daarin vijftig gewapende drugshandelaren tegenhouden. Zij zouden op weg zijn geweest om een rivaliserende bende aan te vallen. In het vuurgevecht dat ontstond werden zeventien inzittenden van de vrachtwagen dodelijk geraakt. Er raakten geen agenten gewond. De politie heeft zeventien wapens en „een grote hoeveelheid” munitie in beslag genomen.

Het noorden van Brazilië heeft te maken met veel bloedige conflicten tussen rivaliserende drugsbendes. Het gebied grenst aan Colombia, Peru en Bolivia en ligt daardoor strategisch voor het transporteren van cocaïne. Het aantal moorden in Brazilië lag vorig jaar op ruim 51.500. Een jaar eerder lag dit nog op een recordaantal van bijna 64.400, zeven moorden per uur.

Shoot to kill

De begin dit jaar aangetreden Braziliaanse president Jair Bolsonaro beloofde in zijn campagne een keihard anticriminaliteitsbeleid. Hij stelde onder meer dat agenten de vrijheid moesten krijgen voor een shoot to kill-aanpak van criminelen, waardoor de politie vrij spel zou krijgen om hen tijdens politieacties neer te schieten. Volgens de laatste cijfers van mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch worden jaarlijks zo’n vijfduizend Brazilianen gedood door de politie.

Lees ook deze reportage: In Brazilië zijn de bendes de baas