Bouw AZ-stadion driemaal stilgelegd vanwege veiligheidsrisico’s

De gemeente Alkmaar heeft drie keer de bouw van het in augustus ingestorte AFAS Stadion van AZ stilgelegd vanwege fouten door de betrokken bouwbedrijven. Dat blijkt woensdag uit onderzoek van NH Nieuws. Uit documenten die de lokale omroep heeft opgevraagd, blijkt onder meer dat berekeningen van de constructie ontbraken en sommige cruciale onderdelen niet goed waren vastgezet.

De gemeente Alkmaar heeft de documenten inmiddels vrijgegeven. Het gaat onder meer om gemeentebrieven aan opdrachtgever Egedi B.V., voorheen AZ Vastgoed. Daarin is te lezen dat de bouw al was begonnen, terwijl bepaalde berekeningen voor de constructie misten of onjuist waren. Ook werden onderdelen van het stadion geplaatst die nog niet waren goedgekeurd.

Ook werden sommige constructies anders gebouwd dan van tevoren was bedacht en werden fouten gemaakt op de bouwplaats zelf. Zo ontdekten inspecteurs dat belangrijke bouten niet waren aangedraaid en dat pennen met een verkeerde maat waren gebruikt, schrijft NH Nieuws. In een van de brieven concludeert de gemeente dat de fouten „zonder ingrijpen door de gemeente tot een zeer onveilig bouwwerk” zouden hebben geleid.

Bouwbedrijven: vergunning in orde

De eerste bouwstop gold voor het hele stadion en werd begin september 2005 opgelegd. Verder werk aan het stadion was volgens de gemeente „vooralsnog onverantwoord” omdat de constructie niet kon worden beoordeeld door onvolledige berekeningen. De tweede bouwstop gold enkel voor de dakconstructie, de derde voor onderdelen die nog niet waren goedgekeurd. De problemen bij de bouw zouden komen door een gebrek aan voorbereidingstijd.

Meerdere betrokken bedrijven zeggen tegenover NH Nieuws de bouwstops zich niet te herinneren. Zij stellen dat het bij een groot project logisch is dat de plannen af en toe aangepast moeten worden. Ook benadrukken de bedrijven dat het stadion uiteindelijk is goedgekeurd en aan alle vergunningseisen voldeed.

Een woordvoerder van de gemeente Alkmaar zegt tegen NRC dat een bouwstop een gebruikelijk middel is bij „dit soort voorvallen”, zoals niet goedgekeurde onderdelen. Hij kan niet zeggen in hoeverre het aantal bouwstops bij het stadion uitzonderlijk is, omdat in de gemeente recent niet is gewerkt aan vergelijkbare projecten.

Het dak van het AFAS Stadion stortte afgelopen augustus in tijdens een zware storm. Op dat moment was er niemand in het gebouw, er vielen geen gewonden. De instorting was waarschijnlijk het gevolg van laswerk in het dak, waardoor het stadion niet bestand was tegen zware, neerwaartse wind. Vorige week bleek dat er fouten zitten in het hele dak, dat moet volledig vervangen worden. Het is nog niet bekend wanneer AZ, dat zijn thuiswedstrijden tijdelijk in Den Haag speelt, het stadion weer in gebruik kan nemen.