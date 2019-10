Belgische politie ontdekt 12 mannen in koelwagen

De Belgische politie heeft dinsdagnacht op een parkeerplaats langs de snelweg bij Oud-Turnhout twaalf mannen uit een koelwagen gehaald. Belgische media schrijven dat de chauffeur zelf de politie had ingeschakeld omdat hij vermoedde dat zich mensen in de laadruimte verschuilden om via de havenstad Zeebrugge naar Engeland te reizen.

De vondst komt een week nadat in Engeland 39 mensen dood werden aangetroffen in een koelwagen, ook afkomstig uit België. Vermoedelijk ging het daarbij om Chinezen en Vietnamezen. Migranten houden zich vaker schuil in koelwagens omdat bij controle met warmtescanners in die wagens geen mensen kunnen worden gedetecteerd.

De politie haalde nu twaalf volwassen mannen uit de wagen, onder wie elf Syriërs en een Soedanees. Ze verkeren allen in goede gezondheid en zijn overgedragen aan de Belgische immigratiedienst. Het OM gaat de zaak verder onderzoeken.