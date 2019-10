Belgische bank sluit honderden automaten na reeks plofkraken

De Belgische bank Argenta sluit voor onbepaalde tijd al zijn 364 geldautomaten. Het besluit volgt op een reeks plofkraken, meldt de bank woensdag. De bank zegt automaten steeds beter te beveiligen, maar criminelen gebruiken steeds zwaardere springstoffen.

Argenta wordt naar eigen zeggen door „de aanhoudende golf van steeds agressievere plofkraken” gedwongen om haar pinautomaten te sluiten. Automaten van de bank waren dit jaar zeven keer het doelwit van een plofkraak, waarvan driemaal in deze maand. Daarbij is er geen buit gemaakt maar telkens wel „enorme materiële schade aangericht”.

In België zijn sinds januari 22 plofkraken gepleegd, vier meer dan in heel 2018. Ook in Nederland neemt het aantal plofkraken toe. Dit jaar werden bijna vijftig automaten opgeblazen, vorig jaar waren dit er 42.

De sluiting van de automaten van Argenta betekent niet dat Belgen nauwelijks meer contant geld kunnen pinnen. België heeft bijna 14.000 geldautomaten, een van de hoogste aantallen in Europa per inwoner. In Nederland staan ongeveer zevenduizend automaten.

