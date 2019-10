Banken verwijzen klant in financiële nood naar schuldhulp

Nederlanders die mogelijk in financiële nood verkeren, worden voortaan door banken, bedrijven en verzekeraars doorverwezen naar schuldhulp. Daartoe wordt woensdag in Den Bosch de Nationale Schuldhulproute gelanceerd. Dat bevestigt een woordvoerder van Geldfit.nl, de website die de spil vormt in het project. De samenwerking tussen gemeenten, maatschappelijke hulporganisaties, bedrijven en banken werd de afgelopen jaren via proeven getest.

De Nationale Schuldhulproute houdt in dat banken, verzekeraars en energiebedrijven klanten die hun rekening meermaals niet betalen, doorverwijzen naar Geldfit.nl. Op die website krijgen noodlijdende Nederlanders financiële tips en advies over bij welke maatschappelijke of gemeentelijke hulporganisaties ze terecht kunnen. In Nederland hebben volgens de initiatiefnemers zo’n 1,4 miljoen huishoudens risicovolle of problematische schulden.

Geldfit.nl

De samenwerking moet de Nederlander met geldproblemen overzicht bieden over het brede scala aan landelijke hulporganisaties, gemeentelijke instanties, schuldhulp-apps en vrijwilligersorganisaties. Door de invoering van Geldfit.nl - zo is de hoop - komen alle mensen met financiële problemen op één website terecht, waar zij vervolgens op gemakkelijke wijze ontdekken waar zij terecht kunnen voor de hulp die ze nodig hebben.

Uit de proeven bleek dat klanten die door banken werden gewezen op Geldfit.nl, vaak op de link klikten en de aangeboden test doorliepen, waarna zij op hulporganisaties werden gewezen. De eerste pilot begon in 2016. Onder andere vijf gemeenten, de Rabobank en het Zilveren Kruis deden mee. Begin dit jaar volgden alle grote banken en nog eens vijf andere gemeenten, waaronder Den Haag.