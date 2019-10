Automakers Fiat Chrysler en Peugeot overleggen over fusie

De autofabrikanten Fiat Chrysler en Peugeot overleggen over een mogelijke fusie. Dat bevestigt het Italiaans-Amerikaanse moederbedrijf Fiat Chrysler Automobiles (FCA) woensdag. Door een samensmelting zou een van ‘s werelds grootste automakers ontstaan.

In de verklaring staat niet of gesproken wordt over een complete fusie van de twee bedrijven, of een lossere alliantie. „FCA heeft verder niets toe te voegen op dit moment”, schrijft het bedrijf.

Het is al langer bekend dat Fiat Chrysler op zoek is naar een partner om grote investeringen mee te doen. De automarkt is zeer competitief en de productie van voertuigen is kostbaar, schaalvergroting levert wat dat betreft voordelen op. Eerder dit jaar faalden de gesprekken met de Franse automaker Renault. Maar de voordelen van een fusie waren voor Renault niet duidelijk genoeg en de Franse regering vreesde banenverlies.

11 miljoen auto’s

De grootste autofabrikant op dit moment is Toyota, dat 10,4 miljoen auto’s per jaar produceert. Volkswagen blijft daar niet ver achter. De Franse Peugeot-groep PSA (waar ook de automerken Citroën, Opel, Vauxhall en DS Automobiles onder vallen) en FCA komen samen uit op meer dan 11 miljoen auto’s per jaar.

Fiat Chrysler ontstond in 2014 na een fusie tussen Fiat en Chrysler. Fiat kampte toen met financiële problemen en ging bijna failliet.