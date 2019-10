Amerikaanse Huis erkent Armeense genocide, Turkije verontwaardigd

Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft dinsdag de massamoord op Armeniërs aan het begin van de twintigste eeuw door Ottomanen erkend als een genocide. Dat meldt persbureau Reuters. Het Huis stemde met 405 tegen 11 voor erkenning van de genocide op tussen 800.000 en 1,5 miljoen Armeniërs in het Ottomaanse Rijk, de voorloper van het huidige Turkije. De Senaat moet zich nog over de resolutie buigen.

De erkenning heeft tot verontwaardiging geleid in Turkije. Volgens Ankara heeft de resolutie geen enkele historische of wettelijke basis. Traditioneel ziet Turkije de schattingen van internationale historici over het aantal slachtoffers van de massamoord als overdreven. De slachtoffers zouden zijn gevallen als gevolg van wat Ankara omschrijft als een burgeroorlog, in plaats van door de systematische en geplande moord op een bevolkingsgroep.

Decennialang kwamen maatregelen om de genocide te erkennen niet door het Huis, uit angst dat de diplomatieke relatie met Turkije zou verslechteren. De laatste tijd is de relatie tussen de Verenigde Staten en Turkije echter verslechterd. Turkije viel begin deze maand Noord-Syrië binnen, wat tot internationale verontwaardiging heeft geleid. Het Huis stemde dinsdag ook vóór een oproep aan president Trump om sancties op te leggen aan Turkije.

Lees ook dit achtergrondstuk over de Armeense genocide