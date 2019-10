Advocaat nieuwe hoofdtrainer van Feyenoord

Dick Advocaat is de nieuwe hoofdtrainer van Feyenoord. De 72-jarige coach tekent een contract voor de rest van het seizoen, meldt de Rotterdamse club woensdag. Advocaat is de opvolger van Jaap Stam, die maandag na vier maanden opstapte. Advocaat neemt Cor Pot en John de Wolf mee als assistent-trainers.

Feyenoord neemt per direct afscheid van Jean-Paul van Gastel, Denny Landzaat en Roy Makaay. Zij zaten in de technische staf van Stam. Volgens technisch directeur Sjaak Troost moet het drietal vertrekken omdat „de A-selectie toe is aan nieuwe impulsen”. Assistent-trainer Said Bakkati mag wel aanblijven.

Eerder dit jaar zag Advocaat nog af van het trainerschap bij Feyenoord vanwege negatieve reacties op zijn komst. „Als ik de club kan helpen, doe ik dat graag”, zegt de coach nu. Advocaat zat sinds deze zomer zonder club. Vorig seizoen was hij coach bij FC Utrecht, waar hij de vroeg in het seizoen ontslagen Jean-Paul de Jong opvolgde. Daarvoor was hij een halfjaar interim-trainer bij Sparta.

Oud-bondscoach

Advocaat is al meer dan dertig jaar actief als trainer in het profvoetbal. Hij was onder meer coach van PSV, AZ, Glasgow Rangers, FC Zenit Sint Petersburg en Fenerbahçe. Hij was in drie verschillende periodes bondscoach van het Nederlands elftal, voor het laatst in 2017, en stond ook aan het roer bij onder andere België en Rusland. Hij kondigde de afgelopen jaren meermaals aan met pensioen te gaan, maar keerde telkens toch weer terug in het voetbal.

Stam was sinds deze zomer trainer van Feyenoord en legde zijn functie een dag na de 4-0-nederlaag bij Ajax neer. Onder zijn leiding verloor Feyenoord negentien punten in elf eredivisiewedstrijden. De Rotterdammers staan in de competitie op de twaalfde plaats. Zondag speelt Feyenoord de uitwedstrijd tegen VVV-Venlo, vier dagen later wacht in de Europa League het Zwitserse Young Boys.