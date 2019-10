Guernsey’s veilt dubieus Da Vinci-beeldje

Ladelichterij of een unieke kans? Het Amerikaanse veilinghuis Guernsey’s veilt woensdagavond in New York een bronzen beeldje van een ruiter te paard dat aan Leonardo da Vinci (1452-1519) wordt toegeschreven. De richtprijs: 30 tot 50 miljoen dollar, 27 tot 45 miljoen euro.

Het gaat om een in 2012 gemaakt afgietsel van het 28 centimeter hoge wasmodel dat Leonardo tussen 1508 en 1511 zou hebben gemaakt. Het zou gaan om een portret van Charles d’Amboise, de Franse gouverneur van Milaan en vriend en opdrachtgever van de kunstenaar. Het model werd begin 20ste eeuw ontdekt. Het paard mist een voorbeen.

Guernsey’s, dat vooral opmerkelijke producten als race-auto’s en Cubaanse sigaren veilt, heeft een 24 pagina’s tellende, rijk geïllustreerde catalogus voor het beeldje gemaakt. Die catalogus heeft iets weg van een scriptie van een middelbare-scholier. Het eerste bewijs voor de authenticiteit van het kunstwerk dat wordt aangevoerd, is de Wikipedia-pagina met de werken van Leonardo. Daar staat het wasmodel bij, omdat de vorig jaar overleden kunsthistoricus Carlo Pedretti het wasmodel in 1985 in een brief aan de Italiaanse kunstenaar toeschreef.

Diverse ander Leonardo-kenners zijn het daar niet mee eens. Persbureau Bloomberg sprak er diversen. De Italiaans hoogleraar Francesco Caglioti is het meest stellig. Hij noemt de claim van het veilinghuis „belachelijk”. „Dit beeldje heeft niets, niet, niets met Leonardo te maken.” Volgens Caglioti dateert het wasmodel uit het einde van de negentiende eeuw. „Het ziet er uit als gemaakt door iemand die een paard en ruiter uit de Renaissance wilde verbeelden.” Andere deskundigen zeggen dat er meer afgietsels van het wasmodel bestaan.

Ook via het veilingplatform Invaluable kan op het moderne afgietsel worden geboden. Dat kan vanaf 11 miljoen dollar. Op woensdagmorgen waren nog geen biedingen gedaan. Het wasmodel is niet bij de koop inbegrepen. Onduidelijk is waar het model nu is.