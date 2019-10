Werknemers Facebook eisen aanpassing politiek advertentiebeleid

Meer dan 250 werknemers van Facebook hebben een open brief aan de bedrijfstop geschreven waarin ze zich uitspreken tegen nieuw beleid van het sociale mediabedrijf dat politici toestaat te liegen in advertenties op het platform. De ondertekenaars roepen topman Mark Zuckerberg en andere leidinggevenden op het beleid aan te passen. Ze noemen de coulante houding ten opzichte van liegende politici „een gevaar voor waar Facebook voor staat”.

De brief is een zeldzame openlijke uiting van interne onvrede in een bedrijf dat tot nu toe vooral te maken had met kritiek van buitenaf, onder meer van hooggeplaatste ex-werknemers. Ruim 250 werknemers ondertekenden de brief. Dat is een fractie van de meer dan 35.000 Facebookwerknemers wereldwijd. Bij andere techbedrijven, zoals Google en Amazon, nemen werknemers vaker en in grotere getalen publiekelijk afstand van beslissingen van de bedrijfstop.

In een publieke reactie zegt Facebook het te waarderen dat werknemers hun zorgen uitspreken, maar dat het bedrijf „vastbesloten blijft politieke uitingen niet te censureren”.

Politici worden niet gefactcheckt

De brief volgt op felle kritiek op het advertentiebeleid van het platform, onder meer van de Amerikaanse senator Elizabeth Warren, een belangrijke Democratische presidentskandidaat. Om aandacht te vragen voor het volgens haar gevaarlijke advertentiebeleid, plaatste ze opzettelijk een onjuiste advertentie op het platform waarin ze valselijk claimde dat Mark Zuckerberg de herverkiezing van Donald Trump steunt. De advertentie bleef op Facebook staan.

Lees ook over Zuckerbergs speech over de vrijheid van meningsuiting: ‘Ik geloof niet in Zuckerbergs marktplaats van ideeën’

Politieke advertenties worden door Facebook niet meer gefactcheckt, bleek begin deze maand na een aanpassing van het advertentiebeleid. Daarmee krijgen politici een andere status dan gewone gebruikers, wier berichten minder worden verspreid als de onafhankelijke factcheckers waarmee Facebook samenwerkt ze als onwaar bestempelen. Twitter voert een vergelijkbaar beleid.

Tijdens een recente hoorzitting over Facebookmunt libra vroeg het Democratische congreslid Alexandria Ocasio-Cortez aan Zuckerberg of Facebook het zou toestaan als zij advertenties plaatste waarin staat dat Republikeinen voor de Green New Deal hebben gestemd. „Waarschijnlijk wel”, antwoordde de Facebook-topman. „In de meeste gevallen denk ik dat in een democratie mensen zelf moeten kunnen horen wat verkiesbare politici te zeggen hebben, om zo zelfstandig een oordeel over hen te vormen.”

De open brief-schrijvers bestrijden dit standpunt. „[het beleid] beschermt uitingen niet, het stelt politici in staat ons platform als wapen te gebruiken, omdat mensen geloven in de betrouwbaarheid van berichten van politici.”

De werknemers roepen ook op microtargeting voor politieke advertenties onmogelijk te maken. De omstreden techniek zorgt ervoor dat politici verschillende en zelfs tegenstrijdige boodschappen naar specifieke groepen kiezers kunnen sturen.