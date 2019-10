Verdachte schietpart bij Franse moskee wilde ‘Notre Dame wreken’

De verdachte van de schietpartij die maandag plaatsvond bij een Franse moskee, wilde de brand van de „Notre Dame wreken”. Dat heeft de Franse procureur-generaal dinsdag naar buiten gebracht, meldt persbureau AP.

De 84-jarige man probeerde maandag de deur van een moskee in de Zuid-Franse stad Bayonne in brand te steken en schoot op twee omstanders, die daarbij gewond raakten. De verdachte gaf dinsdag als motief dat hij „de brand in de Notre Dame had willen wreken”. Volgens hem waren moslims verantwoordelijk voor de verwoestende brand in Parijs in april dit jaar, een theorie die vaker in uiterst rechtse kringen wordt aangehaald. De Franse autoriteiten hebben iedere vorm van opzet en terreur bij de kerkbrand uitgesloten.

De 84-jarige verdachte slaagde er maandag niet in het gebedshuis in brand te steken. Hij werd tegengehouden door twee mannen. De verdachte opende daarop het vuur op het tweetal. De slachtoffers, 74 en 78 jaar, verkeren in stabiele toestand maar liggen nog in het ziekenhuis.

Videobeelden

De man ontkende tegenover justitie dat hij iemand had willen doden. Videobeelden zouden dat echter tegenspreken, meldt de Franse krant Le Monde. Hij zou nog hebben geschoten toen een van de slachtoffers al een auto in was gevlucht. Vervolgens zou hij de auto in brand hebben gestoken terwijl het slachtoffer nog in het voertuig zat. Justitie wil dat de man psychiatrisch wordt onderzocht.

Lees ook: Schietpartij bij moskee voedt verhit islamdebat in Frankrijk

Maandag werd bekend dat de man, die de politie identificeerde als Claude Sinké, in 2015 had meegedaan aan departementsverkiezingen namens anti-immigratiepartij Front National, het huidige Rassemblement National (RN). RN-partijvoorzitter Marine Le Pen nam maandag meteen afstand van de gebeurtenissen in Bayonne.