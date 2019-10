UEFA bestraft Bulgarije voor racistische supporters

De Europese voetbalbond UEFA bestraft Bulgarije voor het racistische gedrag van het Bulgaarse publiek tijdens het duel tegen Engeland op 14 oktober in Sofia. Bij de komende thuiswedstrijd tegen Tsjechië op 17 november voor de EK-kwalificatie zijn er geen Bulgaarse fans welkom. Gaan zij de komende twee jaar opnieuw in de fout, volgt automatisch nog een straf van een thuisduel zonder publiek. Dat maakte de UEFA dinsdag bekend.

Daarnaast krijgt de Bulgaarse voetbalbond twee boetes opgelegd. Voor de racistische spreekkoren moet de bond 75.000 euro betalen. Omdat ook het Engelse volkslied voor de wedstrijd werd verstoord met spreekkoren komt daar een boete van 10.000 euro bij. De UEFA eist ook dat de spelers van Bulgarije voor de komende twee wedstrijden een statement afgeven door achter een spandoek te gaan staan met de tekst: no to racism.

Apengeluiden en Hitlergroet

Aanleiding zijn de racistische spreekkoren, waaronder apengeluiden, en het herhaaldelijk brengen van de Hitlergroet door Bulgaarse fans tijdens het duel in Sofia. Dat gebeurde met name toen donkere spelers van tegenstander Engeland aan de bal waren. Het duel werd hierdoor tot tweemaal toe stilgelegd.

Bulgarije kreeg overigens voor die bewuste wedstrijd al een straf, waardoor vijfduizend zitplaatsen in het stadion in Sofia onbezet bleven. Dat was naar aanleiding van racistische spreekkoren van de Bulgaarse toeschouwers tijdens wedstrijden tegen Kosovo en Tsjechië afgelopen zomer.