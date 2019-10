Trump ontvangt hond die hielp bij uitschakelen van IS-leider in Witte Huis

De Amerikaanse president Donald Trump heeft een hond uitgenodigd hem te bezoeken in het Witte Huis. Het gaat om de legerhond, een Mechelse herder, die afgelopen week betrokken was bij de opsporing en dood van Abu Bakr al-Baghdadi, de leider van IS.

Trump heeft een foto van de hond vrijgegeven. Op Twitter schrijft de president dat het dier „FANTASTISCH WERK” heeft geleverd bij het opsporen van Al-Baghdadi. Op de vrijgegeven foto zien zijn volgers een vrolijke herder met zijn tong uit de mond en een camouflage tuigje aan.

Hoe het dier heet, is niet officieel bekendgemaakt omdat dit staatsgeheime informatie betreft. Het Amerikaanse tijdschrift Newsweek wist echter aan bronnen in het leger te ontfutselen dat het een teef is die Conan heet. Dit is niet bevestigd.

Volgens generaal Mark A. Milley, die de leiding had over de missie, raakte het beest lichtgewond bij de actie tegen Al-Baghdadi. Conan, als ze inderdaad zo heet, is inmiddels weer aan het werk. Het is onduidelijk of ze ingaat op de uitnodiging van de president.

Overigens was de hond niet de enige die aanwezig was bij de operatie tegen Al-Baghdadi. Volgens het Amerikaanse leger werd de IS-leider in het nauw gedreven door meerdere honden en commando's. Wat Conan precies heeft gedaan om een presidentiële uitnodiging te ontvangen, is niet duidelijk.

In 2011 deed een hond genaamd Cairo, ook een Mechelse herder, mee aan de operatie die eindigde met de dood van Al Qaida-leider Osama bin Laden. (NRC)

