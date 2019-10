Sarah Connor bewijst: niet alleen mannen hebben spieren

Ze waren actieheldinnen in een tijdperk dat vooral kerels als Bruce Willis en Sylvester Stallone de dienst uitmaakten: Ellen Ripley uit de Alien-reeks en Sarah Connor uit The Terminator en Terminator 2: Judgment Day. Connor als afgetrainde vrouw in zwart hemdje, zonnebril op het hoofd en wapen in de aanslag, blijft een van de meest memorabele filmbeelden van de jaren tachtig.

Vooral de bijdragen van Sigourney Weaver (Ellen Ripley) en Linda Hamilton (Sarah Connor) aan de vervolgfilms Aliens (1986) en Terminator 2 (1991) waren invloedrijk en toonden dat spierbundels niet alleen aan mannen voorbehouden waren. In The Terminator was Connor nog een onschuldige serveerster die gered moet worden van een uit de toekomst gestuurde killerrobot, de Terminator, die haar komt vermoorden omdat zij de toekomstige moeder is van de moedige verzetsstrijder John Connor. Schoorvoetend staat zij in de film op als heldin. In Terminator 2 ontsnapt zij uit een inrichting om als volleerd wraakengel een nieuwe Terminator uit te schakelen.

Zwak voor sterke vrouwen

Niet toevallig werd zowel Aliens als Terminator 2 geregisseerd door James Cameron, een man met een zwak voor sterke vrouwen – zie ook Titanic en Avatar. Het is Cameron – met wie Hamilton tussen 1997 en 1999 getrouwd was – die de actrice heeft overgehaald om de rol van Sarah Connor weer op zich te nemen in Terminator: Dark Fate, die deze week uitkomt. Ook Schwarzenegger doet weer mee, als Terminator T-800.

In de drie Terminator-films na Terminator 2 speelt zij niet mee, wat wellicht deels hun zeer geringe succes verklaart. Na lang twijfelen ging de inmiddels 63-jarige Hamilton akkoord, mits zij invloed zou hebben op de invulling van de rol. „Ik was niet bang de fans teleur te stellen. Ik was bang Sarah Connor teleur te stellen,” zei de actrice hierover in The New York Times. „Aan het begin van de film is Sarah een gebroken wezen. Ze is een vrouw zonder land, zwervend en vol razernij.”

Na Terminator 2, dé filmhit van 1991, speelde Hamilton vooral bijrollen. Haar laatste filmhoofdrol was in 1997 in rampenfilm Dante’s Peak, daarnaast was zij te zien in tv-series als Beauty and the Beast en Chuck. Na de Terminator-films werd Hamilton alleen nog gevraagd voor soortgelijke actierollen, maar die sloeg zij af. Ze wilde dolgraag in een komedie spelen. Als beginnend actrice werd zij nog door acteergoeroe Lee Strasberg onderwezen in ‘the method’ en wilde zij Shakespeare-actrice worden. Het liep allemaal anders toen zij in 1984 de rol van Sarah Connor op zich nam.

Hormoontherapie

Net als voor Terminator 2 onderging Hamilton voor Terminator: Dark Fate een rigoureuze training. Zo ging zij op kamp met commando’s, nam ze supplementen en onderging ze hormoontherapie. Vooral om weer in vorm te komen en niet vanwege haar uiterlijk: „Daar gaat het niet om. Ik wil dat mensen mij zien en zeggen, ‘Oh, ze is oud geworden!’” Dit totale gebrek aan ijdelheid tekent Hamilton, die al jaren geleden uit Los Angeles verhuisde en teruggetrokken leeft in New Orleans.

Hamilton deed de meeste stunts zelf, en in een knipoog naar de tweede film vuurt ze in Dark Fate een bazooka af. Net als het zien van een grijs geworden Jamie Lee Curtis in de reboot van Halloween vorig jaar is het een plezier om begin zestiger Hamilton haar iconische rol te zien hernemen. Eentje die zij op haar duimpje kent. In Dark Fate is zij, net als in Terminator 2, een vol woede en wrok zittende eenling die met Schwarzenegger en een vrouwelijke supersoldaat (Mackenzie Davis) de jonge Dani Ramos (Natalia Reyes) beschermt tegen weer een nieuwe Terminator die het op Dani voorzien heeft. Maar dat is buiten Sarah Connor gerekend.

Terminator: Dark Fate draait vanaf donderdag 1 november in 103 bioscopen.

