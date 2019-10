Ruim 180.000 Somaliërs op de vlucht voor overstromingen

Door zware overstromingen zijn de afgelopen weken in Somalië 182.000 mensen op de vlucht geslagen. Een nog onbekend aantal mensen is omgekomen. Dorpen, wegen en grote stukken landbouwgrond staan onder water, meldt de VN-hulpverleningsorganisatie OCHA maandag.

Het regenseizoen in Oost-Afrika is dit jaar vroeger begonnen dan gewoonlijk, waardoor de waterstand in de rivieren de Jubba en de Shebelle al wekenlang hoog is. In grote delen van zuidwestelijk Somalië zijn de rivieren buiten hun oevers getreden. De verwachting is dat de situatie de komende tijd zal verergeren, aldus OCHA.

Over het aantal dodelijke slachtoffers is nog weinig bekend. In een dorp in de zuidelijke deelstaat Hirshabelle zouden drie mensen zijn verdronken, onder wie twee kinderen. In hetzelfde dorp zou later een boot zijn gekapseisd, waarbij mogelijk twintig doden zijn gevallen.

Cholera

De op de vlucht geslagen bevolking heeft volgens OCHA dringend behoefte aan schoon drinkwater, eten, sanitaire voorzieningen en onderdak. Op sommige plekken wordt gevreesd voor de uitbraak van besmettelijke ziekten als cholera. Hulporganisaties en plaatselijke autoriteiten zijn begonnen met hulpverlening, maar die wordt bemoeilijkt doordat wegen zijn ondergelopen.

Landen in de Hoorn van Afrika krijgen vrijwel ieder jaar te maken met overstromingen als gevolg van zware seizoensregens. Veel regen valt, ook nu, op hoogvlaktes in Ethiopië, het grootste buurland van Somalië. De Jubba en de Shebelle vinden hun oorsprong op de hoogvlaktes. Voor zover bekend hebben de regens in buurlanden van Somalië voor minder hinder gezorgd.