Rechter: Circuit Zandvoort mocht zandhagedis en rugstreeppad verplaatsen

Zes natuurorganisaties hebben een kort geding over de werkzaamheden aan het circuit in Zandvoort verloren. Zij vinden dat het circuit onterecht toestemming heeft gekregen van de provincie Noord-Holland om, in voorbereiding op de Formule 1-race volgend jaar, enkele beschermde diersoorten te verplaatsen. De voorzieningenrechter in Haarlem gaf hen daar dinsdag geen gelijk in.

Het was de natuurbeschermers te doen om de zandhagedis en de rugstreeppad. De dieren leven in het duingebied waar het circuit ligt en moeten in principe met rust gelaten worden. Afgelopen zomer verleenden de Gedeputeerde Staten het circuit een ontheffing, zodat het reptiel en het amfibie alsnog weggehaald mochten worden voordat aanvang van de bouwwerkzaamheden - zoals het afgraven van duinen en de aanleg van een tunnel onder het circuit.

De verhuizing van de zandhagedis en de rugstreeppad zal volgens de rechter geen „afbreuk doen” aan „de gunstige staat van instandhouding” van de diersoorten. Maximaal twee hectare leefgebied van de diersoorten gaat definitief verloren, aldus de rechter. Acht hectare waarop ook werkzaamheden plaatsvinden, komt later weer terug bij de habitat. Mogelijk moet dat gebied nog wel hersteld worden voor de hagedis en de pad er weer hun intrek kunnen nemen.

Wat de rechter betreft kunnen de werkzaamheden op het circuitterrein dus doorgaan. Alle zandhagedissen en rugstreeppadden in het gebied zijn ook al gevangen en elders uitgezet. „Door de verdere uitvoering van de werkzaamheden zullen op de werklocaties dan ook geen exemplaren [...] meer worden verstoord”, staat in het vonnis.

Minder publiek

Volgens de natuurorganisaties hadden de GS de ontheffing niet mogen toekennen, onder meer omdat de werkzaamheden volgens hen vooral nodig zijn om het circuit geschikt te maken voor meer toeschouwers. De Grand Prix kan ook plaatsvinden met minder publiek, stelden zij. Ook is met de F1-race volgens de natuurbeschermers geen dusdanig groot maatschappelijk belang gemoeid, dat de verplaatsing van de diersoorten erdoor wordt gerechtvaardigd.

Minder toeschouwers toelaten bij de race zodat er minder werkzaamheden plaats hoeven te vinden, is volgens de voorzieningenrechter echter geen optie. Volgens de organisatie is het evenement dan financieel niet meer rendabel, een argument waarmee de rechter het eens is. Ook is het belang van de Grand Prix, gelet op de „grote maatschappelijke belangstelling”, wel degelijk hoog genoeg om de ontheffing toe te kennen, aldus de voorzieningenrechter.

De Grand Prix van Nederland staat gepland voor 3 mei 2020. Er moet nog het nodige gebeuren aan het Circuit Zandvoort voor de eerste Nederlandse F1-race sinds 1985 er kan plaatsvinden. Het parcours wordt aangepast, er moeten tijdelijke tribunes komen en er moet een weg worden aangelegd. De vergunning die nodig is voor deze werkzaamheden, heeft het circuit vorige week van de provincie gekregen.

Er lopen nog meer procedures tegen de Dutch Grand Prix, zoals het evenement officieel heet. Vrijdag dient bijvoorbeeld een kort geding van de milieuorganisatie MOB, die de race wil laten verbieden omdat die voor een te hoge uitstoot van stikstof in het beschermde duingebied.