PVV’er Fritsma verlaat Tweede Kamer en begint eigen bedrijf

PVV’er Sietse Fritsma vertrekt per 1 november uit de Tweede Kamer. Hij begint een eigen bedrijf, laat hij dinsdag volgens persbureau ANP weten in een persbericht van zijn partij. Het is nog onbekend wie zijn zetel gaat overnemen.

Fritsma kwam in 2006 in het parlement, als lid van de eerste Tweede Kamer-fractie van de PVV. Hij voerde het woord op het thema asiel en migratie, en kreeg in Den Haag geregeld kritiek op zijn voorstellen en uitspraken. Zo zei hij in 2007 dat politici met een dubbele nationaliteit wat hem betreft geen bewindslieden mogen worden en stelde hij in 2008 voor Marokkaanse probleemjongeren en hun ouders het land uit te zetten.

In het tweede jaar van zijn Kamerlidmaatschap publiceerde Fritsma het boek De immigratieramp van Nederland. Hij baseerde zich op zijn ervaringen als ambtenaar bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), waar hij van 2000 tot 2006 werkte. Fritsma verwees vaak naar migranten als „gelukszoekers”.

Partijleider Geert Wilders zegt dat hij „PVV’er van het eerste uur” Fritsma „enorm gaat missen”. „Maar ik gun hem een nieuwe toekomst buiten de politiek en wens hem daarbij veel succes.” Fritsma zelf zegt dat hij „zijn beste jaren aan de PVV” heeft gegeven. Wat het afzwaaiende Kamerlid met zijn nieuwe onderneming gaat doen, zegt hij niet.