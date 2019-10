Pays perdu

Ik maak een praatje met de ober die koffie brengt. Waarschijnlijk door mijn afwijkende tongval, informeert hij belangstellend waar ik vandaan kom. Ik vertel hem dat ik sinds vijftien jaar in de Belgische Ardennen woon, in de buurt van Stavelot en Malmedy. Ik zeg maar niet dat het eigenlijk Lierneux is omdat toch bijna niemand dit dorpje kent. Enthousiast reageert hij dat hij de Ardennen en mijn woonomgeving goed kent: zijn ouders hadden jarenlang een stacaravan in de buurt van Vielsalm. Verheugd en verbaasd over zoveel toeval voegt hij er aan toe: „Het is eigenlijk Lierneux maar dat zeg ik nooit omdat toch bijna niemand dat dorpje kent.”

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 29 oktober 2019