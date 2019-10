Londense brandweer beging fatale fouten bij Grenfell Tower-brand

Bij de brand in de Londense Grenfell Tower in 2017 zouden minder mensen zijn gestorven als de brandweer beter had gereageerd. Dit concluderen onderzoekers in een rapport over de reactie van de brandweer op de brand, waarbij 72 mensen om het leven kwamen. Uit het onderzoek geleid door ex-rechter Martin Moore-Bick bleek dat brandweerlieden te laat begonnen met evacueren. Tientallen bewoners werd in eerste instantie geadviseerd in hun woning te blijven. Volgens Moore-Bick had de brandweer zeker een uur eerder moeten beginnen hen uit het pand te halen. De brandweer was ook niet voorbereid op een brand van deze omvang. De medewerkers van de meldkamer wisten niet om te gaan met het grote aantal telefoontjes op alarmnummer 999, waardoor niet iedereen die belde te woord werd gestaan. (NRC)

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 29 oktober 2019