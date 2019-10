OM eist zes jaar gevangenisstraf voor doodsbedreiging tegen Wilders

Justitie heeft dinsdag zes jaar gevangenisstraf geëist tegen Junaid I., de 27-jarige Pakistaan die ervan wordt verdacht Geert Wilders met de dood te hebben bedreigd. De man wilde Wilders „naar de hel sturen” vanwege diens wedstrijd voor cartoons over de profeet Mohammed.

I. heeft zich volgens het OM schuldig gemaakt aan het voorbereiden van een terroristisch misdrijf, het dreigen ermee en het opruien tot een terreurdaad. Hij deed dat in 2018 in een video die door 153.000 mensen werd bekeken en nog eens 14.000 keer werd gedeeld, aldus justitie. Volgens de officier van justitie was de bedreiging een aantasting van de democratie, ook omdat Wilders noodgedwongen de wedstrijd heeft afgeblazen. Met de eis hoopt het OM anderen af te schrikken om met geweld te dreigen.

‘Alleen protest’

Junaid I. kwam eind augustus vorig jaar vanuit Parijs naar Nederland om Geert Wilders te doden, vertelde hij volgens het OM in de video. Hij zei vlak bij het parlement te zijn, dichtbij zijn zelfverklaarde vijand. Ook rekent justitie het hem zwaar aan dat hij anderen opriep te helpen, terwijl op dat moment in Pakistan protesten gaande waren die „danig verhit” waren. Het is goed denkbaar dat de verdachte anderen heeft aangemoedigd geweld te plegen, aldus het OM.

Hoewel I. zowel in de video als in reacties daarop bij herhaling heeft laten weten Wilders om het leven te willen brengen, zou hij al sinds zijn aanhouding stellen dat hij slechts in Nederland was om te komen demonstreren. Het OM betwijfelt dat, en verwijst naar I.’s eigen uitspraken. Zo zou hij gezegd hebben dat demonstreren „geen nut” heeft. „Zoals Allah het wil, zal ik die hond, die onbeschaafde naar de hel sturen. Ik zal het volbrengen als ik blijf leven.”

Geert Wilders was in de rechtszaal aanwezig. De PVV-leider zei er „een vreemd gevoel” bij te hebben om in de zaal te zitten met iemand die hem wilde doden. „Toch wel goed om er te zijn zodat hij ziet dat ik er was en, hoewel ik niet gesproken heb, toch heb laten zien dat geweld, dreigen met geweld of dreigen met terreur mij niet klein krijgt of van gedachten of standpunt doet veranderen”, zei Wilders tegen de aanwezige pers.