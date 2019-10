Ollongren wil dat lokale partijen openheid geven over geld

Er moet meer openheid komen over de giften die lokale en regionale partijen in Nederland ontvangen. Dat schrijft minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) dinsdag aan de Tweede Kamer. Regels voor transparantie over giften gelden nu alleen nog voor landelijke politieke partijen.

Volgens Ollongren is er nu te weinig zicht op hoe lokale en regionale partijen hun financiering rondkrijgen, doordat regelgeving hierover ontbreekt. De minister wil dat daar verandering in komt. Welke regels voor lokale partijen moeten gaan gelden, wordt nog door de minister onderzocht. Tot de nieuwe wet over transparantie in werking treedt, dringt Ollongren erop aan dat zogenoemde decentrale partijen vrijwillig inzicht geven in hun financiën. Het gaat dan bijvoorbeeld om de hoogte van de giften die zij van donateurs ontvangen.

De minister reageert hiermee op mogelijke ambtelijke corruptie in Den Haag, die begin deze maand aan het licht kwam. De zaak draait om twee Haagse ex-wethouders van Hart voor Den Haag/groep De Mos, de grootste partij in de Haagse raad. Zij worden ervan verdacht giften te hebben aangenomen in ruil voor vergunningen. Justitie startte een onderzoek naar de gang van zaken, waardoor de coalitie in de gemeente Den Haag begin deze maand viel.

Nieuwe landelijke regels

De nieuwe regels voor lokale en regionale partijen zijn een aanvulling op een wetsvoorstel waaraan Ollongren al langer werkt. Dat voorstel had in eerste instantie alleen betrekking op de financiering van landelijke politieke partijen. Landelijke partijen mogen onder de nieuwe wet geen giften meer aannemen van donateurs van buiten Europa. Donaties uit Europese landen mogen nog wel, maar deze moeten altijd openbaar worden gemaakt.

De reden daarvoor is „het toegenomen risico op buitenlandse beïnvloeding van onze democratie”, schreef de minister destijds. Op landelijk niveau zijn politieke partijen nu verplicht om openheid te geven over giften van 4.500 euro per donateur per jaar of meer. Die drempel wil Ollongren blijven handhaven.