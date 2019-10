Nederlandse bevolking groeit sneller dan in 2018

De Nederlandse bevolking is in de eerste drie kwartalen van dit jaar sneller gegroeid dan in heel 2018, met name door migratie. Er kwamen vooral meer migranten bij uit Polen, India, de voormalige Sovjet-Unie, Roemenië, Bulgarije en Syrië. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek woensdag op basis van voorlopige cijfers.

Tot dusver vestigden zich dit jaar 208.000 immigranten in Nederland. Daar tegenover staat het vertrek van 121.000 emigranten, waardoor het totaal aantal migranten toenam met 87.000. Dat zijn bijna 20.000 migranten meer vergeleken met dezelfde periode in 2018.

De grootste groep immigranten is nog altijd afkomstig uit Polen. Tot en met september kwamen er bijna 21.000 Polen bij, terwijl er een kleine 13.000 vertrokken. Dat zorgt voor een toename van ruim 8.000, 1.000 meer dan in dezelfde periode vorig jaar. De op een na grootste groep migranten komt uit India, per saldo kwamen er bijna 6.000 inwoners uit India bij. Het aantal immigranten uit Nederland is met 20.000 even groot als het aantal Nederlandse emigranten.

Doordat er meer kinderen werden geboren dan er mensen overleden, kwamen er nog eens 15.000 inwoners bij. Het aantal geboren kinderen ligt na drie kwartalen op nagenoeg hetzelfde niveau als vorig jaar. Wel stierven er minder mensen, ruim 3.000.

De bevolkingsgroei van Nederland was ook de afgelopen drie jaar vooral toe te schrijven aan migratie. Ook toen was de natuurlijke aanwas relatief klein.