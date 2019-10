Militaire ambtenaar die meeluisterde met Trumps ‘Oekraïne-gesprek’ lichtte direct Veiligheidsraad in

Een militaire ambtenaar van de Nationale Veiligheidsraad die meeluisterde met een telefoontje van de Amerikaanse president Trump met diens Oekraïense ambtgenoot Zelensky, was zo ongerust over de inhoud van het gesprek, dat hij de juridische dienst van de Veiligheidsraad op de hoogte bracht. Luitenant-kolonel Alex Vindman maakte zich met name zorgen over het verzoek van Trump aan Zelensky om onderzoek te doen naar de zoon van Democratisch presidentskandidaat Joe Biden en diens werkzaamheden voor een Oekraïens energiebedrijf.

Vindman, die vanaf 2008 werkte op de ambassades in onder meer Moskou en Kiev en sinds juli 2018 hoofd Europese zaken is bij de Nationale Veiligheidsraad, heeft dit dinsdag onder ede verklaard tegenover drie commissies van het Huis van Afgevaardigden die onderzoeken of er een impeachment-procedure tegen president Trump moet worden begonnen. De getuigenis vond plaats achter gesloten deuren, maar Vindmans openingsverklaring is via het blad Politico naar buiten gekomen.

Vindman zei dat onderzoek naar Biden en het energiebedrijf „niets met onze nationale veiligheid te maken heeft”. Hij vreesde dat het verzoek van Trump zou worden opgevat als een partijpolitieke manoeuvre, waardoor de Amerikaanse steun voor Oekraïne in de strijd tegen door Rusland geholpen rebellen afhankelijk zou kunnen worden van partijbelangen. „Dat zou de Amerikaanse nationale veiligheid ondermijnen”, aldus Vindman.

President Trump twitterde dinsdag dat Vindman een „never Trumper” moet zijn, iemand die per definitie een vijand van hem is. „Ik wist dat er mensen meeluisterden met mijn telefoongesprek”, schreef Trump. „Maar waarom zijn het er zoveel?”

De getuigen van Buitenlandse Zaken en de Nationale Veiligheidsraad die zich de afgelopen weken hebben laten verhoren, doen dit ondanks het standpunt van het Witte Huis dat geen enkele regeringsfunctionaris zou moeten meewerken aan een „heksenjacht”.

Donderdag stemming in Huis

De Democraten in het Huis hebben besloten dat er donderdag zal worden gestemd over de voortgang van de impeachment-procedure. Sinds hun leider Nancy Pelosi in september het impeachment-onderzoek afkondigde dat nu gaande is, hebben Republikeinen aangedrongen op een stemming over de procedure. Zij noemen het oneerlijk dat de verhoren tot dusver achter gesloten deuren hebben plaatsgevonden. Het was een van de argumenten van het Witte Huis om het onderzoek „onwettig” te noemen. Pelosi zei dinsdag ter toelichting: „Wij nemen deze stap om elke twijfel weg te nemen of de regering-Trump mag weigeren documenten te verstrekken, getuigen mag verbieden te verschijnen en door het Huis afgegeven dagvaardingen negeren.”