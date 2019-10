LVMH wil serieuze speler worden op sieradenmarkt

Het Franse conglomeraat van dure merken LVMH wil verder groeien op de markt voor juwelen. Het concern deed maandagmiddag een ongevraagd bod van 120 dollar (108 euro) per aandeel op het Amerikaanse juweliershuis Tiffany & Co. Het bestuur van Tiffany liet in een reactie weten dat beide bedrijven niet in gesprek zijn, maar dat de Amerikanen het aanbod wel „zorgvuldig bekijken”.

Volgens de Financial Times is de kans aanzienlijk dat Tiffany & Co het bod zal afwijzen. De top van het bedrijf vindt dat de juwelier veel meer geld waard is dan de ruim 13 miljard euro die Fransen nu omgerekend bieden, zo melden bronnen in het bedrijf aan de zakenkrant. Beleggers lijken alvast uit te gaan van een hoger bod van LVMH: het aandeel Tiffany koerste dinsdagmiddag rond de 128 dollar, ruim boven het bod.

Groeien door overnames is een beproefde strategie voor LVMH, dat ruim dertig jaar geleden ontstond door een fusie tussen modehuis Louis Vuitton en drankenmaker Moët Hennessy. Het concern kocht de afgelopen decennia enkele tientallen merken, waaronder parfumhuis Guerlain, horlogemaker TAG Heuer en modemerk Fendi. Die aanwinsten maakten van LVMH (46,8 miljard euro omzet, 145.000 werknemers) de grootste fabrikant van luxegoederen ter wereld.

Toch deed het conglomeraat, dat al decennialang wordt aangestuurd door de Franse zakenman Bernard Arnault, de rijkste man van Europa, nooit eerder zo’n grote aankoop als het nu van plan is met Tiffany. De hoogste overnamesom tot dusver was een bedrag van omgerekend 11,7 miljard euro, dat in 2017 werd betaald bij aankoop van het modehuis Christian Dior.

Met een overname van Tiffany zou LVMH in één klap een stuk groter worden in twee markten die nu al belangrijk zijn voor het bedrijf. Om te beginnen zou het Franse concern groeien in de Verenigde Staten, met bijna een kwart van de omzet nu al de op een na grootste markt. Maar misschien nog wel belangrijker is dat LVMH met Tiffany een serieuze speler wordt op de markt voor sieraden.

Een eerste stap daartoe zette LVMH al in 2011 met de overname van Bulgari, een Italiaanse fabrikant van sieraden, voor een kleine 5 miljard euro. Met Tiffany (4,4 miljard dollar omzet, ruim 14.000 werknemers) zou het concern ook kunnen leveren aan consumenten die op zoek zijn naar net iets minder dure producten, zeggen analisten. Met een dergelijk aanbod zou LVMH volgens hen beter kunnen concurreren met rivalen zoals Richemont, onder meer eigenaar van Cartier en Van Cleef.

Daar komt bij dat Tiffany & Co een van de meest gewaardeerde sieradenmerken in China is, zo merkte Rogerio Fujimori, analist bij The Royal Bank of Canada, op tegenover Engelstalige media. En China is voor fabrikanten van luxegoederen met afstand de belangrijkste markt. Vorig jaar waren Chinese consumenten al goed voor een derde van de omzet in de sector, zo becijferde adviesbureau Bain dit najaar. De verwachting is dat in 2025 bijna de helft van alle omzet uit China komt.