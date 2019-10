‘Londense brandweer maakte fatale fouten bij Grenfell Tower-brand’

Bij de brand in de Londense Grenfell Tower in 2017 zouden minder mensen zijn gestorven als de brandweer beter had gereageerd. Dat concluderen onderzoekers in een rapport over de reactie van de Londense brandweer op de brand. Uit het onderzoek geleid door oud-rechter Martin Moore-Bick is onder meer gebleken dat brandweerlieden te laat begonnen met het evacueren van het pand. Bij de brand kwamen 72 mensen om het leven.

Tientallen bewoners van het pand werd in eerste instantie geadviseerd in hun woning te blijven. Volgens Moore-Bick had de brandweer zeker een uur eerder moeten beginnen hen uit het pand te halen. Ook was de brandweer überhaupt niet voorbereid op een brand van deze omvang. Zo wisten de medewerkers van de meldkamer niet om te gaan met het grote aantal telefoontjes op alarmnummer 999, waardoor niet iedereen die belde te woord werd gestaan.

Moore-Bick benadrukt in zijn rapport dat de individuele brandweerlieden die de nacht van de brand werkten, geen schuld hebben. Volgens hem werden zij „geconfronteerd met een situatie waarop zij niet waren voorbereid”, veroorzaakt door „institutionele gebreken”. Wel bekritiseert de voormalige rechter brandweerchef Dany Cotton, die na de brand zei dat zij niets zou veranderen aan de manier waarop de hulpdiensten met de brand om waren gegaan. Deze opmerking was „bijzonder ongevoelig”, zo leest het rapport.

Fire Brigades Union ontsteld

De vakbond voor brandweerlieden heeft ontsteld gereageerd op het rapport. Volgens de Fire Brigades Union is het onderzoek „verkeerd om” uitgevoerd en had de nadruk moeten liggen op de tekortkomingen aan het pand zelf. De bond stelt dat de brandweer en veiligheidsexperts de overheid meermaals hebben gewaarschuwd voor de veiligheidsrisico’s van het pand. De gevelbekleding van de Grenfell Tower was onder meer niet brandwerend genoeg. In het rapport maakt de onderzoekscommissie overigens wel notie van de tekortkomingen aan het pand.

De Grenfell Tower, die volledig uit sociale huurwoningen bestond, brandde in juni 2017 volledig uit. Het vuur begon in de keuken van een appartement op de vierde verdieping en kon zich snel verspreiden door de kwalitatief slechte gevelplaten aan de buitenmuren. Het duurde zestig uur voor het vuur volledig geblust was. Het was het dodelijkste incident in Londen sinds de Tweede Wereldoorlog.

